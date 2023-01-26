Без обліку та ідентифікації. Окупанти масово спалюють в крематоріях своїх загиблих, - Маляр

Про це повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"За даними Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО):

враховуючи катастрофічну ситуацію, що склалась, противник активно використовує мобільні крематорії. Зокрема, в тилу передових позицій окупантів відмічається постійне переміщення близько п’яти таких крематоріїв", - йдеться в повідомленні.

За словами Маляр, кремації відбуваються без будь-якої ідентифікації та обліку тіл померлих окупантів.

"Таким чином російське командування приховує величезні втрати особового складу та продовжує застосовувати традиційну російську практику позбавлення сімей загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою", - зауважила вона.

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні понад 123 тис. солдатів, 292 літаки та 282 гелікоптери.

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