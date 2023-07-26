Без права внесення застави: суд арештував на 2 місяці водія, який на смерть збив військового на блокпості у Києві
Суд арештував на 2 місяці без права внесення застави 23-річного водія, який збив трьох нацгвардійців на блокпосту у Києві - один з них загинув, ще одного поранено
Про це пише Київська міська прокуратура.
"За клопотанням Київської міської прокуратури взято під варту на 2 місяці без права внесення застави водія автомобіля "Volkswagen", який 25 липня 2023 року вчинив смертельну ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, а іншого госпіталізовано з травмами", - йдеться у заяві.
Рішення ухвалив Шевченківський суд столиці 26 липня, дії водія кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України.
Деталі аварії
25 липня водій автомобіля "Volkswagen", рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, збив нацгвардійців, які чергували на блокпосту.
Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер, інший - госпіталізований у важкому стані. Крім того, водій протаранив автомобіль, в якому перебував ще один військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.
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