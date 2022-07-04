Безпілотник впав на приватний будинок у Ростовській області
Унаслідок падіння безпілотника, загорівся приватний будинок у прикордонному Таганрозі Ростовської області РФ
Про це повідомили в Telegram.
Кремлівські ЗМІ повідомляють, що безпілотник упав на приватний будинок у прикордонному Таганрозі Ростовської області РФ.
"Будинок спалахнув у приватному секторі на 15 Новому провулку. Усі служби там працюють. Поруч виявлено уламки, ймовірно, безпілотника, який у нього потрапив", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, що в оприлюдненій розмові окупанта з дружиною 4 липня повідомляється, що російські солдати здають за гроші іноземним спецслужбам інформацію про місце розташування своїх підрозділів в Україні
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