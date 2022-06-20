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Білоруські військові намагалися зробити підкоп на кордоні з Польщею, - прикордонна служба

20 червня, 2022 понедiлок
15:46
Світ Кордон Польщі

Польська прикордонна служба повідомила про спробу білоруських солдатів незаконно проникнути на територію країни, для чого білоруси робили підкоп на кордоні з Польщею

Про це повідомила прикордонна служба Польщі у твітері.

Зазначається, що в районі прикордонного села Дубичі Церковні офіцери викрили групу з 6 білоруських військовослужбовців, які намагалися зробити підкоп під огорожею.

  • Нагадаємо, Білорусь продовжила військові навчання поблизу українського кордону щонайменше до 25 червня

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