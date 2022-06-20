Про це повідомила прикордонна служба Польщі у твітері.

Зазначається, що в районі прикордонного села Дубичі Церковні офіцери викрили групу з 6 білоруських військовослужбовців, які намагалися зробити підкоп під огорожею.

W dn.19.06 na terytorium????????próbowało nielegalnie przedostać się z????????21 os.-m.in.ob.Maroka,Senegalu i Indii.

Zdarzenia miały miejsce na odcinkach #PSGNarewka #PSGCzeremcha

Na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne patrole????????zauważyły 6 żołnierzy????????,którzy próbowali zrobić podkop pod barierą. pic.twitter.com/yL2yatfPtJ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 20, 2022