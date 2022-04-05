Більше 30 конгресменів США просять Байдена розширити збройну допомогу Україні і надати протикорабельні ракети - ЗМІ

Про це повідомляє CNN з посиланням на лист за підписом когресменів обох партій до президента.



Американські законодавці виходять із запиту українських високопосадовців, в якому зазначено 17 сфер, де Україна потребує додаткової підтримки.



Зокрема, в запиті йдеться про розширення поставок ракет Stinger та протитанкових Javelin, безпілотників і додаткових літаків, щоб забезпечити захист Харкова і Маріуполя.

"Ми розуміємо, що Сполучені Штати, а також союзники та партнери вже надали значну військову допомогу у відповідь на російське вторгнення... Однак українці чітко розуміють, що для перемоги України у цій війні потрібно зробити більше", – йдеться у листі.



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