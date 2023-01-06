The New York Times:

Американські журналісти The New York Times написали аналітичну статтю, яку присвятили українській економіці, яка постійно адаптується до військових реалій. Після 10 місяців російських атак, економіка України впала на 30% - це стало найбільшим падінням з моменту проголошення Україною незалежності від Радянського Союзу в 1991 році. Частина промисловості та інфраструктури країни були частково або повністю зруйновані та не можуть бути відновлені. Багато підприємств, які розташовані на територіях контрольованих Росією, або в районах запеклих бойових дій – не дають всіх своїх потужностей, якщо взагалі щось вироблять. Споживачі по всій країні купують менше через високу інфляцію та економічну невизначеність спричинену війною. Однак деякі українські компанії зібрали речі та переїхали, змінили певні необхідні їм продукти для виробництва та знайшли підтримку за кордоном, таким чином адаптуючись до реалій військового часу.

Також у The New York Times відзначили про відсутність різдвяного перемир’я, яке вчора анонсувала Москва. Адже атаки Росії на передовій не показали ознак ослаблення. Мешканці Бахмута, що на сході Донбасу, розповіли, що в п’ятницю звуки бойових дій тривають і в цьому районі нічого не змінилося, незважаючи на нібито паузу. Українська влада розкритикувала російське оголошення про припинення вогню як блеф, а президент Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні заявив, що уряд у Москві "хоче використати Різдво як прикриття", щоб призупинити українське просування та передислокувати війська та боєприпаси. Аналітики також кажуть, що наказ Кремля про припинення вогню міг бути спробою виграти час для перегрупування російських військ перед поновленням наступальних операцій на лінії фронту на сході України, і що цей крок також може бути частиною ширшої ініціативи з залучення підтримки всередині Росії.

Крім цього, американські журналісти акцентували на позитивних новинах для України у плані відсутності табу зі сторони союзників у постачанні важкої зброї для ЗСУ. Адже на початку війни така зброя вважалася занадто великим запитом. Але бойові броньовані машини, надіслані в Україну цього тижня, показують, що ситуація змінилася. Київ давно шукав броньовану техніку, яку тепер нададуть Сполучені Штати та Німеччина: американську бойову машину Bradley та німецьку бойову машину піхоти Marder. Але ці машини також є свого роду поступкою Києву, який шукає західні танки, які союзники України поки що відмовляються надати. Інша зброя, яку хоче Україна, як-от винищувачі та високоточні ракети великої дальності, також, схоже, поки на паузі. Тим не менш, останні надходження зброї демонструють, як потужна військова техніка, яку колись вважали знятою через побоювання щодо ескалації, тепер прямує на поле бою.

Politico:

У виданні Politico, посилаючись на свої джерела, запевняють, що Сполучені Штати в наступному пакеті військової допомоги можуть вперше передати Україні зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow. За даними видання, Україна отримає ракети наземного базування з радіолокаційним наведенням, призначені для перехоплення літаків чи крилатих ракет. Співрозмовники Politico кажуть, що військовим ЗСУ вдалося переобладнати свої зенітно-ракетні комплекси "Бук" радянського виробництва під пуски Sea Sparrow. Кількість ракет та їх точна модифікація наразі невідомі. Також джерела Politico кажуть, що згода Штатів та Німеччини передати Україні бойові машини піхоти відкриває шлях до майбутніх поставок танків Abrams та Leopard.

The Washington Post:

Журналісти The Washington Post опублікували розлогу статтю про те, що для багатьох із 1271 американців, які перебувають під санкціями Росії, це є предметом гордості. Гарвардський астрофізик, мільярдер із Силіконової долини, голлівудські актори, засуджені вбивці – це частина зростаючого списку американців, які живуть під дивним покаранням, яке виявилося джерелом гордості, збентеження, а в деяких випадках і жаху: російські санкції. Вашингтон все частіше використовує санкції проти окремих осіб як інструмент зовнішньої політики, користуючись фінансовою системою США як кувалдою чи скальпелем, щоб відрізати своїх ворогів або союзників. Росія потрапила під нищівні санкції США після того, як вона вторглася в Україну в лютому минулого року: за останні роки Вашингтон запровадив санкції проти понад 1300 росіян і понад 1000 російських юридичних осіб. Санкції не дозволяють уповноваженим особам вести бізнес з американськими компаніями чи окремими особами та часто супроводжуються значним покаранням. В акті очевидного дипломатичного відчаю, Росія намагається відповісти тим же.

CNN:

У виданні CNN, з посиланням на аналітичний центр ISW, пояснили, що одностороннє припинення вогню Росією "мало на меті завдати шкоди репутації України". Оголошення президентом Росії Володимиром Путіним про 36-годинне одностороннє припинення вогню є "імовірно інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб завдати шкоди репутації України", вважає вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW).

Також у CNN пишуть, що прем'єр-міністр Японії розглядає можливість відвідати Україну. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розповів, що сказав президенту України Володимиру Зеленському про можливість візиту до Києва в залежності від "різних обставин", але ще нічого не вирішено. "Український уряд запросив ключових урядовців великих країн відвідати Київ, і я також отримав запрошення", - сказав прем’єр журналістам у п'ятницю, посилаючись на телефонну розмову з Зеленським. Він також пообіцяв підтримку Японією України в її боротьбі з Росією, оскільки Японія відіграє "активну роль" як голова G7.

The Guardian:

Британські журналісти The Guardian оприлюднили заяву головного дипломата ЄС Жозепа Боррель про те, що різдвяний наказ Путіна про припинення вогню "не викликає довіри", додавши, що наказ російського президента виглядає як спроба Москви "виграти час для перегрупування своїх військ".

Також у The Guardian звернули увагу на те, що український уряд повернув собі головний православний собор країни та дозволив Православній церкві України використовувати його для православних різдвяних богослужінь. 1000-річний комплекс Києво-Печерської лаври – або Києво-Печерський монастир – був штаб-квартирою підтримуваного Росією крила Української православної церкви (УПЦ), яка підпорядковується Московському патріархату. Монастир також є українським культурним скарбом і об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За даними Міністерства культури України, Успенський собор Печерської лаври та Трапезна церква були передані українському уряду після закінчення терміну оренди УПЦ наприкінці 2022 року.

BBC:

У виданні BBC також акцентували на псевдо різдвяному перемир’ї, яке односторонньо оголосив президент Росії Путін. Зокрема, сьогодні, під час російського удару загинув український рятувальник, натомість російське державне телебачення повідомило, що удару було завдано по місту Донецьк. Також сьогодні повідомлялося про повітряну тривогу по всій Україні невдовзі після початку передбачуваного перемир’я, а потім губернатор Херсонської області заявив, що в результаті удару по пожежній частині загинув рятувальник і ще четверо людей отримали поранення в головному місті, звільненому в листопаді українськими силами. Краматорськ на сході країни також зазнав атаки, було пошкоджено понад десяток будівель, повідомили українські чиновники. Луганський обласний голова Сергій Гайдай попередив, що різдвяне перемир'я в Росії є "брехнею і пасткою", порадивши жителям не відвідувати храми та не збиратися в людних місцях, оскільки росіяни можуть планувати "теракти". По обидва боки лінії фронту було чути артилерійський вогонь у східному місті Бахмут, де російські війська зосередили значну частину своєї вогневої потужності, намагаючись просунутися на захід у напрямку Краматорська.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти Gazeta Wyborcza проаналізували, що означає відправка американцями бойових машин піхоти Bradley, німцям – Marders, а французами – AMX-10? На їх думку, з цією зброєю українці зможуть значно ефективніше захищати Бахмут, а що головне – найближчим часом звільнити Мелітополь.

Крім цього, у Gazeta Wyborcza випустили аналітичний матеріал про зброю майбутнього, яка вже присутня на полях битви в Україні. "Термінатор існує і вже воює. В Україні обидві сторони використовують автономні машини-вбивці", - назвали статтю журналісти.

Також у Gazeta Wyborcza присвятили матеріал православному відзначенню Різдва і тому, як українці його святкують у католицькій Польщі. Вони зазначають, що можливо, варшавські храми ніколи не були такими людними, як у ці православні свята, головним чином через біженців з України. Та цікаво те, що багато з них відвідають Різдвяну месу вперше за багато років, щоб таким чином почувати ближче до дому. Війна зробила для них релігію важливою.

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