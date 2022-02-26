Біля Чорноморська прикордонники збили ворожий дрон

Про це повідомляє МВС України.

"Сьогодні вночі корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков" був атакований безпілотним літальним апаратом. Морські прикордонники відкрили вогонь по дрону, який взяв курс на український берег", – йдеться в повідомленні.

Прикордонники поінформували про підозрілого повітряного агресора сили Командування Повітряних Сил ЗСУ. Відтак дрон збили на підльоті до Чорноморська.

Корабель "Григорій Куроп’ятніков" надалі несе службу в Чорному морі.



У МВС додали, що ворог дронами намагається активно вести розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю. Так, на світанку 26 лютого активність ворожих безпілотників спостерігали на ділянці Ізмаїльського прикордонного.

Безпілотні літальні апарати агресора з близько кілометрової висоти розвідують узбережжя Чорного моря та ріки Дунай.

У разі наближення проти них відкривають вогонь, про кожен з них інформують сили Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, від початку доби 26 лютого українські військові збили російські вертоліт, штурмовик Су-25 та літак Іл-76 МД.

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