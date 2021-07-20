Біля ОПУ відкриють дитячий майданчик за мотивами творчості художниці Примаченко
У Києві біля Офісу президента на вулиці Банковій, 11 відкриють арт-локацію, оформлений за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко
Про це передає ОПУ.
Як зазначається, ігровий майданчик буде відкритий для всіх охочих у серпні цього року. Він буде безкоштовним.
“Натхненням для арт-локації поблизу Офісу глави держави слугувала творчість однієї з найбільш упізнаваних художниць України Марії Примаченко. Тому цей ігровий майданчик буде однаково цікавим як для дітей, так і для дорослих. Всі відвідувачі матимуть змогу глибше ознайомитися з українською культурою”, - йдеться в повідомленні.
В ОПУ наголошують, що майданчик буде зручним і для людей з особливими потребами, адже у творчості художниці мистецтвознавці простежують інклюзивне світосприйняття.
“Ми дуже раді, що нам вдалося реалізувати цей проект. Роботи Марії Примаченко були вибрані невипадково – вони якнайкраще ілюструють добро, українську гостинність і передають національний колорит”, – зауважив генеральний директор Національного комплексу “Експоцентр України” Євген Мушкін.
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