Біофармацевтична компанія AbbVie припиняє поставки в Росію

Про це йдеться у заяві компанії.

"Оскільки трагічні події в Україні продовжують розгортатися, AbbVie тимчасово призупинила роботу всіх наших продуктів для естетичної медицини в Росії. У нас немає виробничих підприємств в регіоні", – йдеться в повідомленні.

Фармацевти наголосили, що продовжать стежити за безпекою своїх співробітників в Україні та прилеглому регіоні.

Варто зауважити, що коли ботоксу можна знайти заміну шляхом локальних виробників, то в разі філерами – немає жодної альтернативи.

Нагадаємо, компанія Qualcomm, що розробляє засоби бездротового зв'язку, зупиняє продажі російським компаніям.