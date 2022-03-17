Біофармацевтична компанія AbbVie припиняє поставки в Росію
Американська біофармацевтична компанія AbbVie припинила поставки в Росію ботоксу і філерів, які використовують в естетичній медицині.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Оскільки трагічні події в Україні продовжують розгортатися, AbbVie тимчасово призупинила роботу всіх наших продуктів для естетичної медицини в Росії. У нас немає виробничих підприємств в регіоні", – йдеться в повідомленні.
Фармацевти наголосили, що продовжать стежити за безпекою своїх співробітників в Україні та прилеглому регіоні.
Варто зауважити, що коли ботоксу можна знайти заміну шляхом локальних виробників, то в разі філерами – немає жодної альтернативи.
- Нагадаємо, компанія Qualcomm, що розробляє засоби бездротового зв'язку, зупиняє продажі російським компаніям.
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