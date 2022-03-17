Компанія Qualcomm, що розробляє засоби бездротового зв'язку, зупиняє продажі російським компаніям
Американська компанія Qualcomm зупинила продаж своїх продуктів російським компаніям.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Компанія Qualcomm зупинила продажі своїх продуктів російським компаніям, а також зробила пожертвування на підтримку українців", – йдеться в повідомленні.
Федоров подякував керівництву компанії та попросив надіслати супутникові телефони Qualcomm для українських рятувальників.
Додамо, що Qualcomm – американська компанія, яка розробляє та досліджує засоби бездротового зв'язку.
- Нагадаємо, компанія Toyota зупинила виробництво та імпорт автомобілів на територію РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.1
-
EUR
Купівля 32.39Продаж 33.42
- Актуальне
- Важливе