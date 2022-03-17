Компанія Qualcomm, що розробляє засоби бездротового зв'язку, зупиняє продажі російським компаніям

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Компанія Qualcomm зупинила продажі своїх продуктів російським компаніям, а також зробила пожертвування на підтримку українців", – йдеться в повідомленні.

Федоров подякував керівництву компанії та попросив надіслати супутникові телефони Qualcomm для українських рятувальників.

Додамо, що Qualcomm – американська компанія, яка розробляє та досліджує засоби бездротового зв'язку.

Нагадаємо, компанія Toyota зупинила виробництво та імпорт автомобілів на територію РФ.

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