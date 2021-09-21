"Бізнес на крові": шоумен Кондратюк зареєстрував петицію до Зеленського про заборону концертів російських артистів

Про це Кондратюк написав у Facebook.



"Шановні! Сьогодні я створив петицію до Президента України за заборону концертів (гастролей, окремих виступів на фестивалях та корпоративах) російських артистів - громадян країни-агресора. Країни, яка в березні 2014-го окупувала Крим, а пізніше розв'язала гібридну військову агресію", - написав Кондратюк.



Шоумен назвав "диким і безчесним" те, що концерти росіян в Україні досі не заборонені. На думку Кондратюка, виступи російських виконавців в Україні до завершення війни з РФ - це "нонсенс і колаборація з агресором".



"Ця війна забрала життя 14 тисяч громадян України, а мільйонам принесла поневіряння, змусивши жити в російській окупації, або вимушеним стати переселенцем. Тому для мене дико і безчесно, що на 8-му році війни в Україні НЕ заборонено гастролі російських артистів. Людей, які вдають, що вони "внє палітікі", виступаючи при цьому в Росії перед вбивцями українців, а, приїжджаючи сюди - перед їхніми жертвами. Переважна більшість російських артистів або відкрито підтримують агресію Кремля і імперську істерику під назвою "кримнаш", або відвідують окупований Крим, порушуючи українські закони, або тихо мовчать, тобто по суті - теж підтримуючи війну з Україною. Дозволяти їм виступати в Україні до повернення Криму та контролю за східними кордонами - це нонсенс і колаборація з агресором", - написав Кондратюк.



Шоумен також нагадав слова Зеленського до його обрання президентом про війну як "бізнес на крові", застосувавши це формулювання щодо співпраці з російськими артистами.



"Як любив казати нинішній Президент України В. Зеленський - "бізнес на крові". Я вимагаю припинити цей бізнес. В світі майже 200 країн. Нехай до нас їздять з концертами мирні люди, а не глашатаї "русского міра"!" - підсумував Кондратюк.



Ознайомитися з петицією можна за посиланням.