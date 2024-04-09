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Головна бізнес Як вибрати кондиціонер? Топ-3 порад покупцям від компанії "Кондиціонери України"
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Як вибрати кондиціонер? Топ-3 порад покупцям від компанії "Кондиціонери України"

9 квітня, 2024 вiвторок
14:09
бізнес

Подбати про комфортний мікроклімат у приміщенні варто завчасно, поки літня спека та задуха ще не стали нестерпними, тому купляти кондиціонер краще навесні

Як його правильно вибрати, які є види та типи кондиціонерів, чим вони розрізняються, на що варто звернути увагу при виборі? 

Пропонуємо нашим читачам експертні поради від фахівців компанії "Кондиціонери України".

Вибір кондиціонера: важливі моменти

Ключові характеристики, які необхідно брати до уваги всім, хто планує купити кондиціонер:

  • потужність

  • тип компресора

  • можливість використання для обігріву протягом усієї зими.

Ще один досить важливий момент – це спосіб монтажу внутрішнього блоку, але на ньому ми детально зупинятись не будемо, бо найпоширеніший варіант, який обирає більшість покупців, – настінна спліт-система. Серед таких кондиціонерів можна знайти моделі для встановлення в приміщеннях площею до 100 квадратних метрів. Для житлових, малих і середніх комерційних приміщень таке рішення, як правило, є оптимальним.

Порада перша: підбирайте потужність кондиціонера з урахуванням сукупності чинників

Підбирати кондиціонер необхідно з таким розрахунком, аби на кожні 10 квадратів площі припадало не менше 1 кВт продуктивної потужності. Щоб одразу звузити коло пошуку, орієнтуйтесь на типорозмір – число у маркуванні кондиціонера:

  • 07 – найбюджетніший варіант, кондиціонер продуктивністю близько 2 кВт, підійде для невеликих кімнат, площа яких не перевищує 20 метрів квадратних

  • 09 – популярний варіант для квартири, будинку, невеликих офісів, може використовуватись у приміщеннях площею від 19 до 27 метрів квадратних

  • 12 – кондиціонери, які часто обирають для сучасних квартир і приватних будинків із кімнатами великої площі, а також для комерційних приміщень. Обслуговують площу до 40 квадратів.

  • 18, 24 і 36 типорозміри зазвичай купують для комерційних об’єктів.

Є низка випадків, коли необхідно обирати кондиціонер більшої потужності, ніж рекомендована виробником для певної площі:

  1. Стелі висотою понад 3 м – краще взяти замість "дев’ятки" "дванадцятку", замість 12-го – 18-й типорозмір тощо.

  2. У приміщенні постійно перебуває багато людей (на кожну людину потрібно додати по 0,1 кВт).

  3. Працює техніка, що нагріває повітря (на кожну одиницю – 0,2-0,3 кВт).

  4. Додатковий приплив тепла з сонячним світлом (вікна мають значну площу, виходять на сонячну сторону) – стандартну потужність доведеться збільшити на чверть чи навіть на 30%.

  5. У приміщенні відсутня чи дуже слабка теплоізоляція, або відбувається активний обмін повітрям між приміщенням і вулицею через те, що часто відчиняються двері. Тому для магазинів, аптек, кафе, стоматологічних клінік, ветеринарних кабінетів та інших об’єктів із великим потоком відвідувачів, що заходять просто з вулиці, варто обрати кондиціонер не того типорозміру, що рекомендований для цієї площі, а на один крок більше.

Порада друга: хочете економити – обирайте інверторний кондиціонер

За типом компресора всі кондиціонери поділяються на 2 види: інверторні та неінверторні. Неінверторні (on/off) ще називають традиційними. Це проста, досить надійна та недорога техніка. Якщо планується використовувати кондиціонер тільки для охолодження в спеку та охолодження або обігріву в міжсезоння, традиційна модель успішно впорається з цим завданням, але за температури нижче -7 °C вмикати її не рекомендовано. Є й інші слабкі сторони: такий кондиціонер постійно то вмикається, то вимикається, температура через це коливається (перепад сягає 1,5–2 °C), а споживання енергії зростає. Високі пускові токи в момент кожного включення не йдуть на користь компресору та проводці.

Інверторний кондиціонер – більш просунуте рішення:

  • через складнішу конструкцію коштує він дорожче, але споживає в середньому на 30% менше енергії, ніж on/off моделі. А установка кондиціонера від компанії "Кондиціонери України" коштує для інверторних і неінверторних настінних моделей однаково, має значення лише типорозмір;

  • компресор має більший моторесурс, адже піддається максимальному навантаженню лише у момент включення, на початку робочого циклу, а надалі скидає оберти й працює на 40-50% від номінальної потужності.

  • завдяки його постійній роботі на низьких обертах рівень шуму незначний, а головне – відсутні несподівані та досить голосні звуки в моменти повної тиші, які видає неінверторний компресор у момент чергового запуску;

  • температура підтримується з точністю до 0,5 °C, коливання не відчутні;

  • нарешті, якщо вам потрібен кондиціонер для обігріву взимку, вибір однозначний – лише інвертор. Але можливості різних інверторних кондиціонерів також розрізняються.

Порада третя: у приміщенні немає опалення? Обирайте кондиціонер "зима - літо"

Останніми роками до нас усе частіше звертаються покупці, яким кондиціонер потрібен не лише для прохолоди, але й для тепла. Серед інверторних кондиціонерів є моделі, які успішно виконують функцію обігріву, і якщо в приміщенні немає централізованого опалення, такий кондиціонер його замінить. Будь-який інверторний кондиціонер може працювати на обігрів у мороз до -15 °C. Але для повноцінного обігріву протягом усієї зими цього недостатньо, хіба що в умовах дуже м'якої зими. Є моделі, що працюють у режимі "Тепло" за температури зовнішнього повітря -20 °C, -25 °С. Є й варіант для екстремально суворого клімату, з нижньою межею температурного діапазону -30 °C. Таке обладнання належить до спеціального класу кондиціонерів – теплові насоси "повітря - повітря".

Найпопулярніший варіант – це теплові насоси "повітря - повітря" з можливістю роботи в режимі обігріву в морози до -25 °C (ще їх називають кондиціонери "зима - літо"). Саме їх зазвичай обирають у різних регіонах України для приміщень без опалення. Наші фахівці з продажів і монтажу рекомендують оновлену серію Arctic бренду Cooper&Hunter.

Особливості теплових насосів Cooper&Hunter серії Arctic:

  • привабливе співвідношення ціни та функціональних можливостей
  • робота на тепло до -25 °C
  • максимальний клас енергоефективності А+++
  • економічне енергоспоживання
  • удосконалена система очищення теплообмінника
  • функція Wi-Fi-керування.

Дізнатися більше про технічні характеристики спліт-систем цієї та інших серій можна на сайті інтернет-магазину компанії "Кондиціонери України".

Теги:
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Економіка
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