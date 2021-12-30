Блиск - для вечірки, червона помада - для виступу: які є правила стильного макіяжу

Очі. Основне завдання – зробити погляд максимально відкритим. Насиченість відтінків залежить не тільки від стилю та призначення макіяжу, але і від вашого кольоротипу. Наприклад, брюнеткам підійде фіолетовий, сливовий, синій, чорний, а блондинкам краще вибрати сірий, рожевий, персиковий, золотистий. Руде волосся добре поєднується із зеленим, коричневим, теракотовим. Після розподілення базового шару тіней наносимо туш на вії.

Особливе значення для бездоганного мейкапу повік має оформлення брів. Недосконала форма змінює вираз обличчя. Якщо ви затруднюєтесь з підбором конфігурації, скористайтесь послугами професіонала, а потім дотримуйтесь його рекомендацій.

Для надання віям потрібної довжини, вигину, об'єму зазвичай достатньо рівномірно розподілити туш від основи волосків до їхніх кінчиків та обмежитися двома шарами. Завершуємо макіяж повік нанесенням на брови фіксувального гелю.

Губи. Важливим аспектом є не тільки колір помади, а й те яке саме покриття вона створює. Перейшовши за посиланням https://parfums.ua/category/lipstick на сайт інтернет-магазину PARFUMS, ви можете переконатися, що пропоновані продукти відрізняються великою різноманітністю.

Атласний фініш характерний переважно для зволожувальних варіантів, може мати слабкий блиск і вважається універсальним. Глянцеве покриття створює характерне сяйво (наприклад, перламутр або стиль металік) і візуально збільшує обсяг губ. Їхня поверхня може здаватися злегка вологою. Це варіант для святкових та вечірніх образів, а для ділового стилю він не підійде. Матовий відтінок ідеально передає колір і має високу стійкість, але таке покриття може підкреслювати нерівності рельєфу.

Насиченість кольору часто використовується дикторами, викладачами, лекторами, артистами як додатковий спосіб, що дозволяє привернути та утримувати увагу глядачів і слухачів. Але яскравий (особливо червоний з пурпуровим відтінком) колорит не завжди сприймається однозначно. Обережно слід використовувати його для романтичних побачень, спілкування з малознайомими людьми, а також під час переговорів.

Очі та губи. Правило одного акценту стало класикою. Але завдяки акуратному розтушовуванню, певним технікам нанесення та ретельно підібраним колірним рішенням, у деяких випадках їм цілком можна знехтувати. Зазвичай верхня повіка виділяється за допомогою лайнера або проводяться стрілки яскравим олівцем. Вії подовжуємо, завиваємо та розділяємо волоски. Контур губ обов'язково виділяємо олівцем, а окреслені границі обов'язково мають виходити за межі природних форм.