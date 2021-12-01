Блогер Птушкін продав своє авто "Мікроб" за $100 тис.: кошти пожертвував фонду "Таблеточки"
Тревел-блогер Антон Птушкін продав свій автомобіль Smart із аукціона і віддав гроші дитячому благодійному фонду "Таблеточки"
Про це написав підприємець Сергій Неклева.
"Це маленька історія про великий вчинок, сам він точно ніколи не розповість. Учора відбулась благодійна вечеря "Таблеточки", на якій за допомогою цікавих лотів і за підтримки українських зірок шоу-бізнесу і бізнесу ми збираємо гроші для програм фонду. Намитий, наполірований, із пробігом Європою Smart від Птушкіна "пішов" фінальним ударом молотка Потапа за $100 000… автомобіль з історією знайшов свого фаната", - розповів Сергій Неклева.
На автомобілі Smart, відомому також під назвою "Мікроб", Антон Птушкін об'їхав кілька країн Європи.
- Антон Птушкін - український телеведучий, YouTube-блогер, мандрівник і діджей. Найбільш відомий як ведучий розважальної телепрограми "Орел і решка" (2017-2018).
- "Таблеточки" - благодійний фонд, який надає допомогу в пошуку ліків, зборі коштів на лікування, а також психологічну підтримку онкохворим дітям і їхнім родинам.
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