Бойовика "ЛНР", який переховувався на Київщині під виглядом переселенця, засудили до 8 років тюрми
Суд призначив 8 років тюрми з конфіскацією майна бойовику "ЛНР", який після співпраці з окупантами переховувався на Київщині під виглядом переселенця
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Зловмисником є уродженець Довжанська (раніше Свердловськ), який у 2017 році добровільно приєднався до складу підконтрольної російським окупантам "народної міліції ЛНР". Там його призначили старшим стрілком. Перебуваючи на цій "посаді", він брав активну участь в обстрілі позицій українських військ на сході нашої держави", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка також залучали до ремонту військової техніки.
"Згодом бойовик вирішив залишити лави терористів і приховано прибув на підконтрольну Україні територію, де намагався легалізуватися як переселенець із Луганської області", - розповіли в СБУ й зазначили, що пособника терористів упіймали в 2021 році на Київщині.
Його визнали винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ.
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