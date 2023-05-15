Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Зловмисником є уродженець Довжанська (раніше Свердловськ), який у 2017 році добровільно приєднався до складу підконтрольної російським окупантам "народної міліції ЛНР". Там його призначили старшим стрілком. Перебуваючи на цій "посаді", він брав активну участь в обстрілі позицій українських військ на сході нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка також залучали до ремонту військової техніки.

"Згодом бойовик вирішив залишити лави терористів і приховано прибув на підконтрольну Україні територію, де намагався легалізуватися як переселенець із Луганської області", - розповіли в СБУ й зазначили, що пособника терористів упіймали в 2021 році на Київщині.

Його визнали винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ.