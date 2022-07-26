Бойовий дух ЗСУ "знижується", а українські перемоги в боях – "шлях у прірву" для Києва: нові фейки роспропаганди
Центр протидії дезінформації попередив про наратив, який на ранок 25 липня поширили російські пропагандисти
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За версією ЦПД при РНБО України, на ранок 26 липня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Речниця МЗС Росії Захарова заявила, що "будь-які спроби здобути "перемоги на полі бою" – прямий шлях у прірву як для Києва, так і для Брюсселя, а спонсори з ЄС мають нарівні з Києвом відповідати за злочини українських військових".
Дезінформація: "Бойовий дух в ЗСУ знижується через набір тих, хто не хоче воювати, а через втому солдатів в українських військах, зокрема, серед непідготовлених новобранців "почуття єдності тріщить по швах", - повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, посилаючись на New York Times.
Маніпуляція: "Брюссель займається заздалегідь програшною боротьбою з наслідками постачання озброєння в Україну замість того, щоб це припинити, а Європол змушений відкрито визнавати, що зброя, яку постачають Україні, почала з'являтися у злочинців", - дійшли висновку в російському МЗС.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.29
Купівля 38.29Продаж 39.29
-
EUR
Купівля 38.62Продаж 39.81
- Актуальне
- Важливе