Бойовий дух ЗСУ "знижується", а українські перемоги в боях – "шлях у прірву" для Києва: нові фейки роспропаганди

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, на ранок 26 липня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Речниця МЗС Росії Захарова заявила, що "будь-які спроби здобути "перемоги на полі бою" – прямий шлях у прірву як для Києва, так і для Брюсселя, а спонсори з ЄС мають нарівні з Києвом відповідати за злочини українських військових".

Дезінформація: "Бойовий дух в ЗСУ знижується через набір тих, хто не хоче воювати, а через втому солдатів в українських військах, зокрема, серед непідготовлених новобранців "почуття єдності тріщить по швах", - повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, посилаючись на New York Times.

Маніпуляція: "Брюссель займається заздалегідь програшною боротьбою з наслідками постачання озброєння в Україну замість того, щоб це припинити, а Європол змушений відкрито визнавати, що зброя, яку постачають Україні, почала з'являтися у злочинців", - дійшли висновку в російському МЗС.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb