Британська розвідка назвала роди військ ліквідованих в Україні окупантів

Про це повідомляє ІSW із посиланням на звіт розвідки Британії (ВВС)

ВВС опублікувала звіт, у якому аналізує походження, місце проживання, звання та інші деталі про 4 515 росіян, смерть яких під час війни в Україні їй вдалося підтвердити.

Як зазначає інститут, звіт не є вичерпним, проте BBC підтвердила, що російські війська втратили щонайменше 773 офіцери з початку вторгнення.

Також британська розвідка повідомила, що станом на 7 липня загинули щонайменше чотири генерали, 21 полковник, 126 майорів і 568 молодших офіцерів.

Крім того, ВВС виявила, що 890 мотострілків і 888 військовослужбовців російських ВДВ загинули в боях в Україні.

Росгвардія і спецназ втратили 162 і 111 військовослужбовців відповідно.

ВВС підтвердила, що на війні в Україні загинули 49 пілотів і екіпаж ВПС РФ.

Нагадаємо, ISW також повідомив, що росіяни на Донбасі взяли паузу, але потрохи атакують, бо бояться контрнаступу ЗСУ

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb