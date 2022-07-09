Британська розвідка назвала роди військ ліквідованих в Україні окупантів
Британська розвідка проаналізувала дані загиблих під час війни в Україні російських військових, чиї смерті вважає підтвердженими
Про це повідомляє ІSW із посиланням на звіт розвідки Британії (ВВС)
ВВС опублікувала звіт, у якому аналізує походження, місце проживання, звання та інші деталі про 4 515 росіян, смерть яких під час війни в Україні їй вдалося підтвердити.
Як зазначає інститут, звіт не є вичерпним, проте BBC підтвердила, що російські війська втратили щонайменше 773 офіцери з початку вторгнення.
Також британська розвідка повідомила, що станом на 7 липня загинули щонайменше чотири генерали, 21 полковник, 126 майорів і 568 молодших офіцерів.
Крім того, ВВС виявила, що 890 мотострілків і 888 військовослужбовців російських ВДВ загинули в боях в Україні.
Росгвардія і спецназ втратили 162 і 111 військовослужбовців відповідно.
ВВС підтвердила, що на війні в Україні загинули 49 пілотів і екіпаж ВПС РФ.
- Нагадаємо, ISW також повідомив, що росіяни на Донбасі взяли паузу, але потрохи атакують, бо бояться контрнаступу ЗСУ
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