Британський офтальмологічний центр працює безкоштовно для всіх громадян України, які зазнали поранень чи травм очей

Працюють досвідчені хірурги-експерти: Жук Андрій, Грошева Ксенія, Фостер Наталія (Великобританія) на чолі групи спеціалістів, йдеться у пресрелізі центру, яке отримало Еспресо.



"Діяльність клініки погоджена з Міністерством Охорони Здоров'я та внесена в перелік підприємств, що надають екстрену медичну допомогу у військовий час. Розхідні матеріали надані американською компанією Alcon та англійською компанією Rayner. Ми дуже вдячні компаніям за підтримку та допомогу, також використовуємо свої власні розхідні матеріали", - пишуть лікарі.



Зазначається, що приймання пацієнтів здійснюється за попереднім записом в центрі інформації та реєстрації, також проводимо консультації он-лайн.



Інформація на нашому сайті https://eyes.ua/ та за телефонами:

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"Ми виконуємо свій професійний обов'язок і будемо залишатись на робочому місці постійно. З повагою, засновниця Британського офтальмологічного центру Наталія Фостер", - додали у центрі.