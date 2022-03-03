Британський офтальмологічний центр працює безкоштовно для всіх громадян України, які зазнали поранень чи травм очей
А також при гострих захворюваннях очей, що потребує невідкладної допомоги , в режимі 24/7
Працюють досвідчені хірурги-експерти: Жук Андрій, Грошева Ксенія, Фостер Наталія (Великобританія) на чолі групи спеціалістів, йдеться у пресрелізі центру, яке отримало Еспресо.
"Діяльність клініки погоджена з Міністерством Охорони Здоров'я та внесена в перелік підприємств, що надають екстрену медичну допомогу у військовий час. Розхідні матеріали надані американською компанією Alcon та англійською компанією Rayner. Ми дуже вдячні компаніям за підтримку та допомогу, також використовуємо свої власні розхідні матеріали", - пишуть лікарі.
Зазначається, що приймання пацієнтів здійснюється за попереднім записом в центрі інформації та реєстрації, також проводимо консультації он-лайн.
Інформація на нашому сайті https://eyes.ua/ та за телефонами:
- +38(044) 2307070
- +38(068) 2307070
- +38(099)230 7070
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.13
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.48
- Актуальне
- Важливе