Брюс Спрінгстін продав права на всю свою музику за рекордні $500 млн
Американський співак Брюс Спрінгстін домовився про продаж прав на весь каталог своїх пісень компанії звукозапису Sony Music за рекордну суму $500 млн
Про це повідомляє Billboard.
Це стало найбільшою угодою в історії музичної індустрії, після якої компанії Sony переходять права на всі майстер-копії пісень Спрінгстіна, а також видавничі права.
Всього в каталозі Спрінгстіна 300 пісень, 20 студійних альбомів, а також 23 концертні записи.
72-річний Брюс Спрінгстін - один із найуспішніших співаків і рок-музикантів у світі. Також він є учасником гурту The E Street Band та володарем 20 премій "Греммі". Найбільшу славу йому принесли альбоми "Born to run" та "Born in the U.S.A.".
ЗМІ повідомляє, що співак вирішив продати права на свою музику через падіння доходів на тлі пандемії.
Попередній рекорд належить Бобу Ділану, який продав права на всю свою музику за $300 млн.
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