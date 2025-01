Сирський на Курщині, підсумки оборонної кампанії ЗСУ на землі, у небі та на морі у 2024 році. Колонка Сергія Згурця

Сирський на Курщині

Почнемо з фронту. Сьогодні стало відомо, що головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський відвідав Курський напрямок і нагородив воїнів, які там тримають оборону. Сирський каже, що дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території і перекидати резерви з інших напрямків. За словами Сирського, втрати противника на Курщині склали 38 тисяч особового складу і більше однієї тисячі одиниць техніки.

Це, дійсно, вражаючі втрати противника на цій ділянці. І також додам, що зараз у противника там у межах 50 тисяч особового складу, це якраз десантні війська, морська піхота, північнокорейці. Але все це угруповання не може потіснити наші підрозділи, які там тримають оборону і знищують противника.

Підсумки оборонної кампанії ЗСУ на землі, у небі та на морі

Курська операція була і залишається важливим елементом нашої оборонної операції, про яку ми поговоримо далі. Отже, коли ми говоримо про підсумки 24-го року, то ми проводили стратегічну оборонну операцію. Ворог проводив наступальну, а ми проводили оборонну. І у противника ця атакуюча наступальна операція почалася десь з жовтня 23-го року, і відтоді фактично вона не зупиняється.

Своєю чергою наша оборонна мета була скерована на те, аби максимально виснажити противника, завдати втрат його живій силі і техніці, утримувати території і у разі переваги ворога на тих чи інших ділянках поступатися територіями в обмін на час та на втрати ворога. Таким концептуально був для нас 24-й рік. При цьому ця війна була не лише на суходолі, звісно, але й на морі і в повітрі.

Коли ми говоримо про ці два виміри, то все-таки почну зараз з моря, де ми позбавили противника домінування, зокрема, на Чорному морі. Там діють наші транспортні коридори, які використовуються для експорту нашого зерна. Це вкрай важливо. І наші воїни на морі пишуть нові сторінки в тактику використання, зокрема, безпілотних систем.

Вчора, ми знаємо, була історична новина про те, що наші підрозділи, це спецпідрозділ 13 Головного управління розвідки знищив російський гелікоптер Мі-8, який здійснював атаку якраз на наші дрони. Але ці наші дрони Магура-V5 були оснащені ракетами, які здатні захоплювати і збивати літаки. І таким чином було знищено один гелікоптер Мі-8, про це всі повідомляли вчора.

Сьогодні стало відомо, що було знищено ще один гелікоптер під час цієї спроби противника якимось чином убезпечитися або протидіяти нашим морським дронам. Так що в будь-якому разі ми можемо говорити про те, що за цією операцією криється вкрай клопітка робота і операторів дронів, і всіх бійців, які проводили цю операцію. І, власне, самих розробників цієї нової системи озброєння, яка поєднує авіаційні ракети, які пристосовані для збиття російських гелікоптерів і літаків. Так що на морі нам є чим пишатися.

Що ж до повітря, то тут ситуація складна і динамічна. Ми знаємо, що наша протиповітряна оборона впродовж року боролася з російськими крилатими ракетами, з дронами з досить високою ефективністю. За рік було збито, як вчора повідомив президент Володимир Зеленський, 1310 крилатих та балістичних ракет та 7800 "шахедів".

І в свою чергу ми знаємо, що наші дрони, наші ракети завдавали ударів у глибині ворожої території. При цьому знаємо також про те, що ворог зараз має певну перевагу, коли ми протидіємо російським КАБам. Тут у противника є певна перевага, але останнім часом ворог менше використовує КАБи на полі бою.

А тепер повернемося до того, що відбулося саме на суходолі. Тут у противника, дійсно, є певні здобутки, за підсумками року ворог окупував 3,5 тисяч квадратних кілометрів нашої землі. З тактичних успіхів у противника - це захоплення Авдіївки. Але це трапилось після того, як ми пів року не отримували американської військової допомоги, зброя, боєприпаси нам не надходили.

Потім захоплення Вугледару - це важлива оборонна позиція. Ворог здійснив в принципі розподіл нашого угруповання на Куп’янсько-Лиманському напрямку на лівому березі річки Оскіл. Зараз там триває охоплення Курахового та Великої Новосілки, звісно, наближення противника до Покровська.

Всі ці дії противника виглядають непростими для нашої оборони, але розуміємо, що за ці 3,5 тисячі квадратних кілометрів ворог заплатив надзвичайно високу ціну. Знищено понад 430 тисяч окупантів вбитими і пораненими.

Graph of Russian losses throughout 2022 to 2024, інфографіка: Espreso

Тут майже рекордні втрати. Якщо ми беремо жовтень, листопад, грудень на цій динаміці, то бачимо, що відповідно було знищено 42, 45 і 47 тисяч окупантів. І це показники, які перевищують можливості противника мобілізувати за гроші своїх військових. Тобто вони зараз мобілізують десь 600-800 тих, хто за гроші йде на війну, а втрати, бачимо, вдвічі більші, що говорить про те, що зараз у противника немає можливості накопичувати резерви.

У будь-якому разі цей рік буде продовженням нашої оборонної операції, де ми будемо використовувати ті ж підходи, які і в 24-му році, але з певними вдосконаленнями. Маємо зробити висновки щодо покращення ефективності управління військами, висновки з проблемами з фортифікацією, зміною штатних структур, впровадження нових технологій. Всі ці виклики ми маємо подолати, аби забезпечити максимально ефективне знищення ворога в цих показниках, саме за рахунок і кращої організації бойових дій, і за рахунок технологічних рішень.

Технологічні рішення на полі бою

І далі ми якраз поговоримо про технологічні рішення з військовослужбовцем ЗСУ, головою правління Альянсу "Нова енергія України", командиром спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" Валерієм Боровиком. Його команда ще 14-го року демонструвала нашим військовим керманичам ударні дрони. От тоді ми разом були на полігоні, і відтоді життя показало, що цей підхід був абсолютно правильним з огляду на той попит, який зараз ударні дрони мають на полі бою.

Він оцінив, що відбувається на полі бою, виокремив тренди, які будуть мати найбільший вплив на ситуацію на передовій.

"Якраз підхід наш, в Україні, на жаль, характеризується хвилями. Коли ми у 15-му році на полігоні починали, ми створили перший ударний дрон-камікадзе “Ятаган”, ще не було тоді кодифікації для нього. Дійсно, там були боєприпаси, думали, куди його засовувати: в артилерію, чи хто ними буде керувати. Ми пройшли 10 місяців випробувань, отримали це спільне рішення по закупівлі, так їх і не закупили. І того у нас ці проблеми ще з 15-го року. До чого я це все веду, що потім у нас прийшла велика хвиля після початку повномасштабного вторгнення FPV-дронів. Я особисто першим показав FPV-дрон головнокомандувачу Залужному. Тоді, коли американці представляли свої дрони, ми показали FPV-дрон, і він каже: "Давай мені на цілий напрямок, розробіть концепцію", - розповів він.

За словами Валерія Боровика, вони тоді розробили концепцію, але це був і залишається спортивний дрон, який почали використовувати для ударних операцій Збройні Сили України.

"І зараз, можна сказати, що йде наступна хвиля. Це оптоволоконні дрони, як з ними боротися і як їх застосовувати з нашого боку, які діють під впливом РЕБу, він на них не впливає, тому що канал в зв'язку через кабель іде оптоволоконний, але недалеко він літає. Він не може залетіти на 20, 50, 60 кілометрів, він літає на 5, ну, нехай 10 кілометрів. Я хотів би застерегти, що такі тенденції цікавих рішень не мають переважати розвиток інших направлень. Я постійно говорив і Мінцифрі, і Держспецзв'язку, і Збройним Силам, що це неправильно, що в минулому році профінансовано було 80% бюджету на дрони, на FPV пішли. І було декілька тисяч всього закуплено з фіксованим крилом. Їх важко робити, так. Але ми втратили на сьогоднішній день оцей діапазон між двадцятьма, шістдесятьма та вісімдесятьма кілометрами. Це я постійно кажу, це все наслідок того, що було направлено 80% бюджету на активні дрони", - зазначив військовий.

Він пояснив, що під втратою діапазону мається на увазі, що на відстані понад 25 кілометрів і до тієї, де застосовуються дорогі ракети тощо - це 25-60-80 кілометрів - цей проміжок менш насичений вогневими ураженнями ударними дронами.

"І ця тенденція хвилеподібна, що закупимо ці FPV-дрони дуже багато, зараз давайте побільше оптоволоконних, наступний штучний інтелект, окей. Вони будуть використовуватись, їх ще треба багато тестувати, донаведення до цілі, всі цим займаються. І це правильно його розвивати. Він буде наступним кроком, але теж не треба кидатись тільки туди. Тому що є інерціальні системи, які можна використовувати. Є інші підходи, і треба шукати нові підходи боротьби з тими викликами, які в нас є, з захистом противника: РЕБівських, спуфінга, кінетичного захисту, треба обходити, коли збивають кулеметами чи іншими дронами", - зауважив Валерій Боровик.

Він наголосив, що всі ці напрямки мають розвиватись органічно: "Ми, як виробники дронів в тому числі, ми спілкувалися над і з аеророзвідкою, і з іншими хлопцями, які випускають дрони, ми поки що не відчуваємо чіткої стратегії. От що на 25-й рік потрібно Збройним силам, в яких я теж знаходжусь? Що потрібно? Скільки потрібно? Такого напрямку, цих дронів стільки потрібно, такого - стільки, такого - стільки. Дайте це. Дайте, щоб розуміти, що ось де ми зможемо це виконати, а не просто прозвітувати і красиві ролики показати і виступити, що ось сюди там тільки-то поставлено. Питання в тому, скільки долетіло до цілі і скільки знешкоджено противника. Тому оці тенденції і штучний інтелект, і скоро буде більше надводних дронів. Ми працюємо над підводним дроном, запрошуємо до нас приєднуватися, ми вже тестуємо його непогано".

Валерій Боровик розповів про те, чому почали рухатися в напрямку створення підводних дронів.

"Це просто була моя ідея, що, дивіться, ось де вже зараз проблема донесення бойової частини до об'єктів противника такими дронами-камікадзе як Магура, Sea baby, іншими. Тому що противник навчився захищатися від цього. Тому потрібно доносити туди дрони, і дрони будуть літати і знешкоджувати ті об'єкти, які потрібно. Уже перші наші партнери, операції такі були зроблені по вишках, готуються інші операції. Ми зробили дрон надводний, ми його дотестовуємо, підводний - ще потрібно пару місяців. І тоді це буде комплексне застосування і дальніх безпілотників, і ракет, і підводних дронів, і надводних дронів для того, щоб розшматувати оборону противника і нанести удари, наприклад, десятьма відсотками того, що летить. Але воно буде вражати ціль, уже коли не захищено системами ППО або ж мисливцями за надводними дронами, яких декілька днів тому знешкодили наші побратими над Чорним морем, це я маю на увазі гелікоптери, вони почали ефективно боротись", - сказав військовий.

Також його компанія працює над виробництвом далекобійних дронів.

"Ми закрили контракт тиждень тому по нашому дрону ОСА досить великих обсягів. Закрили непогано. Зараз йде розподілення його. Там повністю наша рама, там десь 60-70% нашої комплектації. "Відсіччю" зараз цікавляться, і ми працюємо з декількома підрозділами по майбутньому. В тому числі розширені застосування "Відсічі" це, нагадаю, до 60 кілометрів, 3,5 кілограми вибухівки. Дальні безпілотники профінансовані непогано державою, це 800 - 2 тисячі, ми над 2 тисячі кілометрами ще на початку шляху. В нас є партнер, який, можливо, буде членом нашої команди з великим досвідом таких польотів. Але нам ще потрібно над ним попрацювати, і це потрібно декілька місяців, можливо, навіть більше, щоб зробити там за 2 тисячі кілометрів. Це такий серйозний виклик. Я думаю, що півроку десь забіг на цю дистанцію в нас має бути", - зауважив військовий.

Він зауважив, що фінансуються і від співпраці із західними партнерами, а також за рахунок державних замовлень.

"Ми допомагаємо західним партнерам постачати сюди озброєння, системи ППО. Зараз ми робимо дуже великий контракт по інтеграції комплексів РЕБ на наші бронемашини - українські і німецькі Мерседеси. Ми допомагаємо в постачанні медичних компонентів, і в нас є ті можливості, коли ми вже це зробимо, уже ці компанії можуть нам платити комісійні після завершення контракту. Комісійні це не настільки важливі, важливо, що ми потім обслуговуємо те, що постачаємо. Тому ми допомагаємо їм в цьому і уже якісь прибутки ми вкладаємо в розвиток дронового направлення", - розповів Валерій Боровик.

За його словами, допомога волонтерів і суспільства наразі складає досить невеликий відсоток.

"Плюс держава дала 25, хоча там 25 немає. ПДВ вони не враховують, на жаль, податкова не хоче враховувати в собівартості ПДВ, тобто ти закуповуєш з ПДВ, а держава закуповує в тебе без ПДВ. Таким чином 25%, я не знаю компанії, які чистими заробляють 25%. Десь ми на останньому контракті, мабуть, що біля 13-15% тільки заробили. І наше рішення команди - це реінвестувати назад в розвиток, виробництво і так далі. Допомога волонтерська і суспільства зараз складає досить невеликий відсоток. В основному це держава, закупки держави і співпраця з західними партнерами, які готові у нас тестувати на наших, на жаль, військових діях і полігонах в Україні свою продукцію. Вони готові з нами співпрацювати, відповідно готові за це платити кошти. І ми реінвестуємо в виробництво дронів. Наприклад, дрон "Відсіч" ви зробили за свої кошти повністю", - додав військовослужбовець ЗСУ, голова правління Альянсу "Нова енергія України", командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" Валерій Боровик.