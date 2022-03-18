Будь-який бізнес може отримати кредит під ставку 0% на період воєнного часу, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.



"Наш уряд підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців. Тепер будь-який бізнес може отримати кредит під ставку 0% на час воєнного часу, плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка 5%. Загальний розмір кредиту – до 60млн грн. Щоб було ширше коло тих бізнесів, які зможуть користуватись нашою програмою", - розповів президент України.



Зеленський також анонсував скорочення регуляцій.



"Кабінет міністрів завтра проголосує за масштабне скорочення регуляцій. Було більше ніж 600 дозволів, чи ліцензій для бізнесу, а залишиться близько 20. Лише ті, які не можна скасувати. Для абсолютно більшої частини бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип - оголосив про початок діяльності і вільно працюєш", - сказав Володимир Зеленський.



За словами президента, він доручив особливе завдання Нацбанку.



"Особливе завдання для Нацбанку України, для народних депутатів і наших урядовців. Я доручив знайти таку законодавчу можливість щоб держава гарантувала 100% вкладів в український банк, увесь депозит. В будь-якому банку нашої країни. Щоб люди не втратили гроші, за жодних обставин", - підсумував економічні новини Володимир Зеленський.







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