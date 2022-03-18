Будь-який бізнес може отримати кредит під ставку 0% на період воєнного часу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський анонсував нові кредитні правила для бізнесу на період воєнного часу
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.
"Наш уряд підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців. Тепер будь-який бізнес може отримати кредит під ставку 0% на час воєнного часу, плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка 5%. Загальний розмір кредиту – до 60млн грн. Щоб було ширше коло тих бізнесів, які зможуть користуватись нашою програмою", - розповів президент України.
Зеленський також анонсував скорочення регуляцій.
"Кабінет міністрів завтра проголосує за масштабне скорочення регуляцій. Було більше ніж 600 дозволів, чи ліцензій для бізнесу, а залишиться близько 20. Лише ті, які не можна скасувати. Для абсолютно більшої частини бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип - оголосив про початок діяльності і вільно працюєш", - сказав Володимир Зеленський.
За словами президента, він доручив особливе завдання Нацбанку.
"Особливе завдання для Нацбанку України, для народних депутатів і наших урядовців. Я доручив знайти таку законодавчу можливість щоб держава гарантувала 100% вкладів в український банк, увесь депозит. В будь-якому банку нашої країни. Щоб люди не втратили гроші, за жодних обставин", - підсумував економічні новини Володимир Зеленський.
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