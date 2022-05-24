Буданов пояснив, чому розвідка чекає на переломний момент у війні в серпні
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що переломний момент у війні з Росією станеться у серпні 2022 року, коли Україна отримає важке озброєння
Про це Буданов заявив у інтерв'ю Українські правді.
"До серпня кількість озброєння, яке постачається в Україну, набуде вже вагомих кількостей. Ви маєте розуміти, що від часу оголошення про постачання озброєння є наступні етапи. Перше – це надходження озброєння в країну, друге – опанування цих озброєнь. І лише на третьому етапі – початок її використання. Це все займає певний проміжок часу", - розповів Буданов.
Він додав, що раніше серпня достатньої кількості необхідного військовим озброєння на фронті не буде.
"З серпня це все вже буде знаходитися у військових частинах і активно почне використовуватися у бойових діях. Саме тому почнеться переломний момент. Бо зараз нам катастрофічно не вистачає важкого озброєння", - сказав Буданов.
Він зазначив, що на згасання активної фази війни варто чекати до кінця 2022 року та пояснив, що має під цим на увазі.
"Активна фаза – це активне ведення бойових дій. Це баталії приблизно того рівня, що відбуваються зараз, коли з рук в руки переходять цілі населені пункти. Оця активна фаза має значно скоротитися до кінця року. Вона зведеться майже до нуля", - переконаний Буданов.
- 13 травня Кирило Буданов заявив, що війна в Україні досягне переломного моменту у серпні, а більшість бойових дій завершаться до кінця року.
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