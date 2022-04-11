Буде розвал Російської Федерації - того, що лишилося від Радянського Союзу. Путін програє війну Україні, - посол Пєкло

Дипломат розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Моя особиста думка є така, що Росії в майбутньому не буде. Буде розвал Російської Федерації - того, що лишилося від Радянського Союзу. Путін програє війну Україні. Це правда, що Путін уже програв інформаційну та моральну війну. Президент Росії слабенький. Це значить, що його просто не буде в Кремлі - потім різні владні гілки Росії будуть між собою боротися і це призведе до розвалу Російської Федерації", - зазначив Пєкло.



Експосол додав, що Росія - відстале колоніальне царство на Європейському континенті. На його думку, довготривале існування РФ неможливе.



"Ми у Польщі бачимо, що то не Путін, це росіяни вчинили звірства у Бучі, Ірпені, Маріуполі. Це росіяни. Сам Путін зробити це не міг, це зробили росіяни. Те, що відбувається - це колективна відповідальність усіх росіян. Не можна вважати, ніби росіяни - нормальні люди, а Путін - злочинець. Це є колективний бандитизм", - зауважив Ян Пєкло.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба закликав науковців з усього світу дослідити причини звірств російської армії в Бучі на Київщині.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі, дипломат Андрій Дещиця вважає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан своїми словами та сміхом з подій у Бучі, коли весь світ бачив жахливі кадри знущань росіян з українців, вирив сам собі яму.

Канадський снайпер Валлі вважає, що світ помилявся, коли назвав російську армію другою за потужністю у світі. На його думку, росіяни - це нацисти, які вбивають цивільне населення.