English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Буде розвал Російської Федерації - того, що лишилося від Радянського Союзу. Путін програє війну Україні, - посол Пєкло
Ексклюзив

Буде розвал Російської Федерації - того, що лишилося від Радянського Союзу. Путін програє війну Україні, - посол Пєкло

11 квітня, 2022 понедiлок
14:14
війна з Росією Путін

Надзвичайний і Повноважний посол Польщі в Україні 2016-2019 рр Ян Пєкло вважає, що на Російську Федерацію - те, що лишилося від Радянського Союзу, чекає розвал, адже Путін програє війну Україні

Дипломат розповів про це в етері Еспресо.TV.

"Моя особиста думка є така, що Росії в майбутньому не буде. Буде розвал Російської Федерації - того, що лишилося від Радянського Союзу. Путін програє війну Україні. Це правда, що Путін уже програв інформаційну та моральну війну. Президент Росії слабенький. Це значить, що його просто не буде в Кремлі - потім різні владні гілки Росії будуть між собою боротися і це призведе до розвалу Російської Федерації", - зазначив Пєкло.

Експосол додав, що Росія - відстале колоніальне царство на Європейському континенті. На його думку, довготривале існування РФ неможливе.

"Ми у Польщі бачимо, що то не Путін, це росіяни вчинили звірства у Бучі, Ірпені, Маріуполі. Це росіяни. Сам Путін зробити це не міг, це зробили росіяни. Те, що відбувається - це колективна відповідальність усіх росіян. Не можна вважати, ніби росіяни - нормальні люди, а Путін - злочинець. Це є колективний бандитизм", - зауважив Ян Пєкло.

  • Нагадаємо, Дмитро Кулеба закликав науковців з усього світу дослідити причини звірств російської армії в Бучі на Київщині.
  • Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі, дипломат Андрій Дещиця вважає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан своїми словами та сміхом з подій у Бучі, коли весь світ бачив жахливі кадри знущань росіян з українців, вирив сам собі яму.
  • Канадський снайпер Валлі вважає, що світ помилявся, коли назвав російську армію другою за потужністю у світі. На його думку, росіяни - це нацисти, які вбивають цивільне населення.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Польща
російська агресія
Ян Пєкло
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Крістіне Ламбрехт
9 квітня, 2022 субота
Ми досягли межі, Німеччина більше не готова постачати Україні зброю зі складів війська, - міністерка оборони
Кирило Буданов
10 квітня, 2022 неділя
Головний український розвідник розповів, якими будуть наслідки, якщо світ "проковтне" агресію Путіна
вантжівки на кордоні фура
10 квітня, 2022 неділя
Все, що я чула від російських водіїв фур на кордоні, як вони хочуть мене зґвалтувати та вбити, з цим народом українцям не порозумітись, — громадська активістка
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30.06
  • EUR
    Купівля 31.76
    Продаж 32.89
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
11 квітня
15:18
Приват24
Приват24 продовжив розпочату вночі технологічну паузу на невизначений час
15:18
санкції проти Росії
Канада запровадила нові санкції проти оборонного сектору Росії
14:54
75 тис. українських біженців подали заяви для тимчасового захисту у Болгарії
14:47
Інтерсіті
УЗ призначила на 12 квітня три додаткові рейси "Інтерсіті+"
14:31
Анналена Бербок
Не час для відмовок: Очільниця МЗС Німеччини Бербок закликала надати Україні важке озброєння
14:29
рейкова війна
Бояться диверсій: росіяни готуються до партизанської війни у прикордонних з Україною областях, - Міноборони
14:23
"Щоденним вогнем по житлових кварталах окупанти намагаються знищити тих, хто залишився на Луганщині": голова ОВА про зруйновані будинки
14:06
Аерофлот
ЄС вніс до "чорного списку" 20 російських авіакомпаній
13:54
мародер
На Київщині за добу затримали 8 мародерів, - голова ОВА
13:53
Прикордонники взяли під контроль окремі ділянки українського кордону на раніше окупованих територіях, – ДПСУ
13:48
Сенат США
У березні за програмою для біженців у США потрапили 12 українців
13:32
Невідомі у цивільному знищили в окупованому Херсоні меморіал "Слава Україні!", – ЗМІ
13:25
Ексклюзив
Рефат Чубаров
У Ростові щоденні судилища кримських татар, – Чубаров
13:25
Європейські провайдери вмикають Еспресо в свої мережі
13:08
нафта
У шостому пакеті санкцій ЄС проти РФ є пункт про обмеження на експорт нафти, - очільник МЗС Литви
12:53
Європейська Солідарність
Вимагаємо повернути в ефір Еспресо, Прямий і 5 канал та покарати винних в інформаційній диверсії, яка підриває єдність України – заява фракції "Європейська Солідарність"
12:45
Ексклюзив
окупанти
Росіяни - це нацисти, які вбивають цивільне населення. Вони - не друга армія світу та бояться воювати проти ЗСУ, - канадський снайпер Валлі
12:35
Мінцифра
В Україні запрацювала безкоштовна платформа для релокації бізнесу
12:34
До Львова прибув загін французьких жандармів, які допомагатимуть у розслідуванні російських воєнних злочинів
12:33
Маріуполь
Зеленський заявив про десятки тисяч загиблих у Маріуполі
12:14
Швейцарія українські біженці
Швейцарія не встановлюватиме обмеження для кількості українських біженців в країні
12:13
голова Донецкої ВА Павло Кириленко
Очільником новоствореної Костянтинівської міської військової адміністрації став Олексій Рослов, - Донецька ОВА
12:01
Ексклюзив
Марін Ле Пен
Агітаційний поворот тем дав зростання рейтингу Марін Ле Пен, - політтехнолог
12:00
ЄС Україна
Не десятиріччя і не п’ятирічки: В Офісі президента розповіли, коли варто чекати на вступ України до ЄС
11:28
Кулеба
Москва розгортає масштабну дезінформаційну кампанію, аби зірвати постачання зброї до України, - Кулеба
11:28
Рубіжне
Ексмеру Рубіжного повідомили про підозру в колабораціонізмі
11:18
школа обстріл
"Дії окупантів спрямовані на ускладнення звільнення міста для ЗСУ": Денісова про те, що росіяни змушують дітей ходити у школу на межі ведення боїв
11:12
Ексклюзив
Франція
Російські агенти впливу у Франції намагаються змінити думку французів щодо війни в Україні, - Акерман
11:05
Societe Generale
Один з найбільших французьких фінансових конгломератів Société Générale покидає російський ринок
11:03
Ти хто
Диверсанти не пройдуть: YouControl створив застосунок "TyHto" для миттєвої перевірки осіб
10:58
Порошенко передав бійцям 206-го батальйону тероборони військове спорядження та автомобіль
10:56
Ericsson
Телекомунікаційна компанія Ericsson оголосила, що залишає російський ринок
10:48
У Романівці на Київщині відкрили для проїзду тимчасовий насипний міст
10:41
Кордон
До України з-за кордону за добу повернулася понад 31 тисяча осіб - Держприкордонслужба
10:33
Увага міни
Росіяни активно використовують на Харківщині міни відкладеної дії, - голова ОВА Синєгубов
10:11
Південний міст
Південний міст у Києві відкрили для приватного транспорту
10:01
Ірина Верещук
На 11 квітня в Україні погодили 9 гуманітарних коридорів
09:53
З початку повномасштабної війни в Україні загинуло 183 дитини, - Денісова
09:37
З початку повномасштабної війни до Естонії прибули близько 30 тис. українських біженців
09:27
Окупанти з метою взяття Маріуполя можуть застосувати фосфорні бомби в Донецькій області, - британська розвідка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV