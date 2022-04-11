Буде розвал Російської Федерації - того, що лишилося від Радянського Союзу. Путін програє війну Україні, - посол Пєкло
Надзвичайний і Повноважний посол Польщі в Україні 2016-2019 рр Ян Пєкло вважає, що на Російську Федерацію - те, що лишилося від Радянського Союзу, чекає розвал, адже Путін програє війну Україні
Дипломат розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Моя особиста думка є така, що Росії в майбутньому не буде. Буде розвал Російської Федерації - того, що лишилося від Радянського Союзу. Путін програє війну Україні. Це правда, що Путін уже програв інформаційну та моральну війну. Президент Росії слабенький. Це значить, що його просто не буде в Кремлі - потім різні владні гілки Росії будуть між собою боротися і це призведе до розвалу Російської Федерації", - зазначив Пєкло.
Експосол додав, що Росія - відстале колоніальне царство на Європейському континенті. На його думку, довготривале існування РФ неможливе.
"Ми у Польщі бачимо, що то не Путін, це росіяни вчинили звірства у Бучі, Ірпені, Маріуполі. Це росіяни. Сам Путін зробити це не міг, це зробили росіяни. Те, що відбувається - це колективна відповідальність усіх росіян. Не можна вважати, ніби росіяни - нормальні люди, а Путін - злочинець. Це є колективний бандитизм", - зауважив Ян Пєкло.
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