Чахохбілі. Рецепт приготування
Чахохбілі - це традиційна страва грузинської кухні у вигляді рагу з птиці, тушкованої з овочами. При бажанні та на власний смак у чахохбілі можна додавати трохи сухого вина, аличу чи сливу
Інгредієнти (орієнтовно на 6 порцій):
- 1 кг курячого м’яса
- 25 г часнику
- ½ кг цибуці
- Помідори - 1 кг
- Три столові ложки рослинної олії
- Сіль - до смаку
- Половина чайної ложки чорного меленого перцю
- Одна чайна ложка уцхо сунелі
- Одна столова ложка хмелі сунелі
- Одна чайна ложка пластівців перцю чилі
- Коріандр - одна столова ложка
- 30 г петрушки
- 30 г кіндзи
- 15 г базиліку
- Один червоний гострий перець
Як приготувати чахохбілі?
- Заливаємо помідори окропом
- Залишаємо їх в окропі на п’ять хвилин
- Далі знімаємо з них шкірку і дрібно нарізаємо
- Нарізаємо півкільцями цибулю (до 4 мм)
- Петрушку, кінзу, базилік дрібно нарізаємо
- Дрібненько шаткуємо часник
- Розрізаємо навпіл червоний перець чилі
- Прибираємо з перця насіння, і теж нарізаємо півкільцями
- М’ясо курки ріжемо на порційні шматочки
- Розігріваємо сковорідку
- На сухій сковорідці на великому вогні обсмажуємо нашу курку до золотистої скоринки (до двох хвилин з кожного боку)
- Кладемо в сковорідку цибулю
- Додаємо рослинне масло
- Обсмажуємо три хвилини, постійно помішуючи, до золотого відтінку (вогонь середній)
- Перекладаємо курку та смажену цибулю в сотейник
- Перемішуємо
- Додаємо помідори
- Знову перемішуємо
- Доводимо до кипіння
- Закриваємо кришкою та зменшуємо вогонь до мінімального
- Тушкуємо двадцять хвилин
- Додаємо чорний мелений перець, сіль, уцхо сунелі, коріандр, хмелі сунелі, часник
- Знову все перемішуємо
- Тушкуємо ще шість-сім хвилин
- Під кінець додаємо кінзу, петрушку, базилік, гострий червоний перець
- Вимикаємо вогонь
- Даємо трохи настоятись нашій страві
Смачного!
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