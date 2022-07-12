Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня
Матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки
Про це повідомив міністр спорту Вадим Гутцайт.
"Домовилися напрацювати разом із Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними та Київською міською військовими адміністраціями Порядок організації та проведення змагань, в умовах воєнного стану. Поки узгоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки", - йдеться у заяві.
Також міністр зазначив, що безпека — передусім! Біля стадіонів обов’язкова наявність, облаштованого за всіма стандартами, місця для укриття.
"Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться — футболісти, тренери і весь штат мають оперативно пройти до укриття. Обов’язкова присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків та ДСНС", - пояснив урядовець.
Вадим Гутцайт додав, що відновити великий футбол, як і інші національні першості, в Україні дуже важливо.
"Ми продовжуємо змагатися і вболівати. Продовжуємо боротися і перемагати. Попри все український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити. Міцно стоїмо на спортивному фронті".
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