Через повінь у Новій Зеландії скасували авіарейси, закрили підприємства та школи, сотні мешканців евакуюють
У Новій Зеландії повінь та обвалені дерева заблокували мешканцям Північного острова доступ до шосе. По всій країні перекриті дороги. Також через шторм тимчасово припинили роботу освітні заклади, підприємства та авіакомпанії. Розпочато евакуацію
Про це пише "Голос Америки".
На Північному острові постраждав населений пункт Окленд: там шторм зруйнував один з вітрильників. Також через зсуви до яру сповз один із будинків у місті Тахунануї.
Було зруйновано 230 будинків у місті Нельсон через те, що річка Майтай вийшла з берегів. Військові евакуювали мешканців у середу та упродовж ночі патрулювали територію.
У Вестпорті також було зруйновано 160 домівок. Мешканців евакуювали, однак пізніше дозволили повернутися назад.
Мер Буллера, Джеймі Клейн поділився з журналістами, що кількість опадів наразі менша, ніж прогнозували. Він каже, що ті, хто самостійно евакуювався минулої ночі, можуть повертатися додому за бажання та перевірити, чи все вціліло. Також він попередив, що очікуються нові дощі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.29
Купівля 39.29Продаж 40.06
-
EUR
Купівля 39.74Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе