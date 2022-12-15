Через російську агресію в Україні вже загинули 477 дітей

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора в телеграм.

"Станом на ранок 15 грудня 2022 року більше ніж 1303 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації", - інформувала пресслужба.

Зазначається, що від 24 лютого 477 дітей загинули, ще понад 856 - отримали поранення.

Однак у генпрокуратурі наголошують: ці цифри не є остаточними, адже триває процес з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 426, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 33", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Внаслідок обстрілу Херсона 14 грудня загинув 8-річний хлопчик, годину його намагалися реанімувати, але мінно-вибухова травма спричинила забагато пошкоджень.

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