Через російську агресію в Україні вже загинули 477 дітей
За даними ювенальних прокурорів, із початку повномасштабного вторгнення в Україні через російську агресію загинули 477 дітей, ще 328 вважаються зниклими безвісти
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора в телеграм.
"Станом на ранок 15 грудня 2022 року більше ніж 1303 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації", - інформувала пресслужба.
Зазначається, що від 24 лютого 477 дітей загинули, ще понад 856 - отримали поранення.
Однак у генпрокуратурі наголошують: ці цифри не є остаточними, адже триває процес з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 426, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 33", - повідомили в Офісі генпрокурора.
- Внаслідок обстрілу Херсона 14 грудня загинув 8-річний хлопчик, годину його намагалися реанімувати, але мінно-вибухова травма спричинила забагато пошкоджень.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе