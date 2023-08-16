Про це повідомляє видання Politico.

Видання зазначає, що хоча уряд не вимагає таких радикальних дій, але британські банки рішуче закривають рахунки компаній, які торгують з Україною й не відкривають нові, що перешкоджає підтримці економіки України у війні з Росією.

Британські фірми все частіше "бояться торгувати з Україною з Великої Британії" через ризик втратити доступ до банківських послуг, про це написав співголова Британсько-української торгової палати (BUCC) Бейт Томс у листі до міністра фінансів Великої Британії Ендрю Гріффіта, який опублікувало видання Politico.

Про те, що BUCC отримала багато скарг від компаній, чиї банківські рахунки були закриті, а також, що інші підприємці скаржилися на відхилення їх спроб відкрити рахунки через ведення бізнесу в Україні, йдеться у листі, надісланому міністру бізнесу і торгівлі Великої Британії Нусрату Гані.

"Проведення навіть однієї української транзакції може призвести до закриття рахунку. Британські банки, як правило, відмовляють у відкритті рахунків, якщо передбачається будь-яка торгівля з Україною", - пише у листі Бейт Томс.

Банки заявляють, що вони мають дотримуватися своїх законодавчих і регуляторних зобов'язань, в тому числі в питаннях дотримання західних санкцій проти Росії, яка окупувала частину України.

Під час проходження перевірок транзакцій пов'язаних з непідконтрольними урядові українськими регіонами, можуть виникати затримки, адже це ускладнює процес, пояснюють банки й наголошують, що торгівля з Україною не заборонена повністю.

Раніше, уряд Британії розпочав перегляд процесу зняття з банківських рахунків політично значущих осіб (PEP), тому Бейт Томс хоче, щоб вони розглянули питання, як британські банки ведуть бізнес-транзакції з Україною.

У своєму листі Томс згадує, що "десятиліття тому" Україна була визначена британськими банками як "ризикована юрисдикція для бізнесу їхніх клієнтів", але він наголошує, що "з того часу Україна значно покращила своє верховенство права".

Видання пише, що офіційні дані щодо проблем та банківських труднощів бізнесів не публікуються, а отже, точний масштаб проблеми не зрозумілий. Проблеми для британського малого і середнього бізнесу, які торгують з Україною, існували ще до вторгнення Путіна в лютому 2022 року, але експортери стверджують, що вони посилилися з початком війни.

Першою лінією захисту від відмивання грошей розглядаються банки, щоб запобігти потраплянню незаконних коштів у фінансову систему.

Після таких скандалів, як відмивання 200 мільярдів євро через естонську філію Danske Bank у період з 2007 по 2015 рік, регулятори очікують, що вони відмічатимуть підозрілі транзакції і перевірятимуть законність походження грошей.

"Торгівля з Україною стала набагато складнішою після початку війни, оскільки банки орієнтуються на західні санкції проти Росії, яка зараз окупувала частину України, а також застосовують закони про боротьбу з відмиванням грошей. Однак Україна не входить до британського списку третіх країн з високим ризиком відмивання грошей, що вимагає від компаній застосовувати посилені заходи належної перевірки клієнтів", - пише Politico.