В Україні щонайменше 144 дитини загинули, більше 220 поранено з початку масштабної агресії РФ, - Офіс генпрокурора
Дані щодо загиблих дітей у Маріуполі встановлюються
Про це з посиланням на ювенальних прокурорів повідомив Офіс генпрокурора у Телеграмм.
"Внаслідок збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 29 березня 2022 року загинули 144 дитини, більше 220 поранених", – йдеться у повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у Київській області - 68, у Харківській - 49, Донецькій - 54, Чернігівській - 38, Миколаївській - 30, Луганській - 28, Запорізькій - 22, Житомирській – 15, Сумській - 15, Херсонській - 25 областях та місті Київ - 16.
"Також встановлюються дані щодо загиблих та поранених дітей у місті Маріуполі", – зауважив Офіс.
Так, 28 березня від мінно-вибухових ран загинула 3-річна дитина на Луганщині, а на Запоріжжі окупанти поранили три цивільні особи, в тому числі дитину.
"Через бомбардування та обстріли пошкоджено 773 заклади освіти, 75 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській областях, м. Києві, Миколаївській, Житомирській, Сумській, Київській та Херсонській областях", – повідомив Офіс.
Цифри неостаточні, оскільки не завжди є можливість оглянути місця обстрілів, де рашисти ведуть активні бойові дії, а також на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, генерал В’ячеслав Аброськін запропонував окупантам обмін: власне життя замість дітей, які залишилися в Маріуполі.
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