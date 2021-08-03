"Через закінчення віз": США видворяють 24 російських дипломатів з країни, - посол РФ
Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що країна наказала 24 російським дипломатам покинути територію Сполучених Штатів до 3 вересня
Про це інформує Reuters.
"Майже всі вони залишаться без заміни, оскільки Вашингтон різко посилив процедури видачі віз", - сказав Антонов.
Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що російські дипломати можуть подати заяву про продовження терміну віз і що, це звичайна, регулярна практика.
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