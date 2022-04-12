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Через зменшення споживання Україна готова експортувати до 16 мільйонів МВт/год електроенергії в рік

12 квітня, 2022 вiвторок
05:43
Економіка енергосистема

Руйнування інфраструктури та суттєве зменшення споживачів призвели до того, що Україна має великі залишкові обсяги і готова експортувати в Євросоюз 15-16 млн МВт/год на рік

Про повідомив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков на полях організованої Енергетичним співтовариством конференції щодо безпеки та стабільності українського енергетичного сектору у понеділок у Відні, пише Укрінформ.

"Ми готові експортувати в Євросоюз 15-16 млн МВт/год на рік за умови погодження ЕNTSO-E повного використання наявних сьогодні технічних можливостей (перетин в 2 ГВт)", - заявив Демченков.

Заступник міністра енергетики зазначив, що 16 березня українська електроенергетична мережа була повністю синхронізована з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E, однак це поки не дало Україні можливість торгувати електричною енергією. За його словами, Україна готова вже зараз виходити на європейський ринок, але спочатку має виконати певні технічні умови та встановити визначене обладнання. При цьому, країна готова прямо зараз продавати певні обсяги електроенергії з огляду на наявну історію торгівлі.

"Нам дуже важливо, щоб ми мали можливість торгувати електроенергією, тому що у нас через зменшення споживання електроенергії, через руйнування інфраструктури та виїзд людей, є залишки електроенергії, плюс достатньо ефективно працює атомна енергетика", - заявив Демченков.

Він вказав на те, що наразі в Україні є проблема з ліквідністю енергосектору, і тому країна обговорює з партнерами також отримання коштів на підтримку фінансової стабільності на певний період, можливо, на 4 місяці. "Сподіваємося, що за цей період нам вдасться відкрити комерційну торгівлю електроенергією, вже від цього отримати гроші на підтримку фінансової стабільності та повертати ці кошти, які нам будуть надані впродовж цього чотиримісячного періоду", - зазначив Демченков.

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ЄС
енергосистема
експорт електроенергії
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