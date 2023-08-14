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Огляд

Чи могли б F-16 змінити темпи контрнаступу та як турки стежать за кораблями РФ. Акценти світових ЗМІ 14 серпня

Юрій Мартинович
14 серпня, 2023 понедiлок
09:41
Світ про Україну міжнародний огляд

Світові ЗМІ акцентували, яким чином F-16 могли б змінити темпи у контрнаступі України, як на вихідних окупанти вбили цілу сім'ю та для чого турки стежать за російськими кораблями

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 14 серпня.

Чи могли б F-16 змінити темпи у контрнаступі України?

The New York Times написали велику статтю про темпи контрнаступу України та як нові літаки можуть допомогти. За їх словами, більшість військових експертів кажуть, що Київ може перемогти без них, однак це займе більше часу.

Контрнаступ України розпочався два місяці тому, але підготовка до нього почалася ще минулого року, завдяки навчанням ЗСУ у країнах НАТО з поєднанням піхоти, артилерії, бронетехніки та авіації.

Однак адміністрація президента США Джо Байдена чекала більше року, перш ніж дозволити країнам НАТО відправити в Україну винищувачі F-16. До того часу, коли пілоти будуть навчені працювати на сучасному літаку, їм буде надто пізно допомагати і захищати наземні сили, які проходять цей етап бойових дій.

"Все це викликало запитання: без значної авіаційної сили – стовпа тактики ведення війни, яку Захід закликав прийняти Україну – чи зможе контрнаступ перемогти? Відповідь, схоже, ствердна, як заявили в інтерв’ю минулого тижня нинішні та колишні офіційні особи в Україні, Сполучених Штатах і Європі, а також західні аналітики з питань оборони, коли розпочався контрнаступ із залпами артилерійського вогню та ударами безпілотників, але без серйозних проривів. Та, ймовірно, без реактивних літаків все це дається набагато складніше", - пишуть журналісти.

Колишній пілот F-16, пан Брідлав, сказав The New York Times: "Якщо ви очікуєте, що Україна буде боротися так, як ми боремося, то вони повинні мати інструменти, які є у нас, а ми їм цих інструментів не дали".

Деякі експерти кажуть, що нестача повітряних сил поставила Україну цього літа в невигідне становище проти російських ударних гелікоптерів, які підбивали українські танки та бронетехніку. Принаймні деякі вертольоти оснащені протитанковими ракетами, які стріляють надто далеко або надто низько, щоб їх перехопила українська ППО, повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Полковник Маркус Рейснер, який курує розвиток збройних сил у головній військовій академії Австрії, сказав, що з більшою кількістю бойових літаків Україна могла б краще захистити свої наземні війська від цих атак.

"Це те, для чого він насправді призначений", - сказав полковник Рейснер, навчений офіцер розвідки. "Військова логіка підказує, що для проведення успішних сухопутних операцій потрібно мати перевагу в повітрі".

Він додав: "Деякі американські генерали кажуть: "Ну, це не те, що зараз потрібно українцям". Я думаю, що це політична заява, це не військова логічна заява".

Як турки стежать за російськими кораблями

Босфор

Фото: Getty Images

 

У Politico написали репортаж, як "турки полюють на секретні кораблі Росії". Стратегічні протоки Туреччини є торговою супермагістраллю і рятівним кругом для військової машини Кремля.

Йорук Ішик більше десяти років спостерігає за водами свого рідного Стамбула, відстежуючи прибуття та відбуття десятків тисяч зерновозів, контейнеровозів і військових кораблів, які щороку прокладають курс уздовж протоки Босфор. Природний канал, що протікає через серце найбільшого міста Європи, з’єднує Чорне море з Середземним, з’єднуючи Росію та Україну з рештою світу.

Ішик нічим не виділяється серед рибалок, капітанів буксирів і докерів, які заробляють на життя в турецьких портах. Але як вчений-нерезидент Інституту Близького Сходу, вашингтонського мозкового центру, 52-річний чоловік зібрав безпрецедентні докази зусиль Росії тихо придбати підсанкційні товари та військову техніку, зберігаючи при цьому експорт енергії та сільськогосподарської продукції.  

"Уся справа в тому, щоб дізнатися, що вони приховують", — сказав він, дивлячись із кафе на березі Босфору. "Іноді вони брешуть і кажуть, що корабель прямує з одного абсолютно невинного місця в інше. Вони вимкнуть відстеження та сховаються в Чорному морі або підроблять своє місцезнаходження. Уздовж водного шляху нескінченний рух, це ніби спостерігаєш за стамбульською стоянкою таксі, але коли придивляєшся ближче й бачиш, що корабля там фізично немає, це багато про що говорить. Камера не бреше".

Вбивство дитини, якій були всього 23 дні

Також іноземні ЗМІ акцентували на недільній атаці окупантів на Херсонщину. USA Today написали, що семеро людей, у тому числі 23-денна дівчинка, загинули внаслідок обстрілу Росією на півдні України в Херсонській області. Внаслідок артилерійського обстрілу села Широка Балка, що на березі Дніпра, загинула сім’я — чоловік, дружина, 12-річний хлопчик і 23-денна дівчинка та ще один житель. У The Guardian написали, що атака на Херсонщину сталася після суботнього коментаря заступника міністра оборони України Ганни Маляр, яка намагалася спростувати чутки про те, що українські війська висадилися на окупованому лівому (східному) березі Дніпра в Херсонській області.

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корабель
Війна з Росією
США
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Військові новини
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