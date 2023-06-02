Чи можна заснути під час нічних обстрілів та як функціонувати: поради від доктора меднаук
Доктор медичних наук, академік, професор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Олег Чабан поділився порадами щодо сну під час обстрілів
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.
"Сон у такий важкий для нашої психіки період, як повномасштабна війна, переходить у так звану "стадію очікування". Наче спиш, але в режимі готовності будь-якої миті зіскочити з ліжка й тікати. Відтак, у покроковому відновленні сну важливо врахувати усі фактори впливу", - йдеться в заяві.
Тож, як у такий складний час заснути під час нічних обстрілів - розповів Олег Чабан - доктор медичних наук, академік, професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
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Важливо потурбуватися про:
- Безпечне місце. Це може бути коридор у вашій квартирі, де є дві стіни, підвал, бомбосховище або метро. Якщо ви відчуваєте страх, навіть коли немає загрози, облаштуйте місце для сну там, де ви почуваєтеся найбезпечніше
- Тепло. Важливо не замерзати та не відчувати холодового стресу. Одягайтеся так, наче доведеться спати на вулиці. Краще обрати теплу ковдру
- Звукова атмосфера. Виберіть те, що вам подобається, - тиху музику, шум хвиль, вітру, дощу або пташиний спів, чи повну тишу, можна скористатися вушними затичками
Фото: МКІП
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