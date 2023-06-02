Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

"Сон у такий важкий для нашої психіки період, як повномасштабна війна, переходить у так звану "стадію очікування". Наче спиш, але в режимі готовності будь-якої миті зіскочити з ліжка й тікати. Відтак, у покроковому відновленні сну важливо врахувати усі фактори впливу", - йдеться в заяві.

Тож, як у такий складний час заснути під час нічних обстрілів - розповів Олег Чабан - доктор медичних наук, академік, професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

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Важливо потурбуватися про:

Безпечне місце . Це може бути коридор у вашій квартирі, де є дві стіни, підвал, бомбосховище або метро. Якщо ви відчуваєте страх, навіть коли немає загрози, облаштуйте місце для сну там, де ви почуваєтеся найбезпечніше

. Це може бути коридор у вашій квартирі, де є дві стіни, підвал, бомбосховище або метро. Якщо ви відчуваєте страх, навіть коли немає загрози, облаштуйте місце для сну там, де ви почуваєтеся найбезпечніше Тепло . Важливо не замерзати та не відчувати холодового стресу. Одягайтеся так, наче доведеться спати на вулиці. Краще обрати теплу ковдру

. Важливо не замерзати та не відчувати холодового стресу. Одягайтеся так, наче доведеться спати на вулиці. Краще обрати теплу ковдру Звукова атмосфера. Виберіть те, що вам подобається, - тиху музику, шум хвиль, вітру, дощу або пташиний спів, чи повну тишу, можна скористатися вушними затичками

Фото: МКІП