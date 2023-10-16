Чи помітні "російські вуха" у власників українських АЗС?

Такі зусилля можуть свідчити, що попри позови окремих фігурантів, союзники України не будуть послаблювати санкційний тиск, а навпаки – ускладнювати можливості російських олігархів та їх поплічників порушувати санкції.

Водночас дотепер окремі ключові компанії російського бізнесу продовжують успішно працювати в країнах ЄС та G7. І хоча ще в лютому цього року Європарламент закликав застосувати санкції до таких компаній, як "Лукойл" і "Росатом", вони все ще присутні на ринку Євросоюзу.

А як Україна справляється із викликами пошуку, арешту та конфіскації російських активів?

Детальніше зупинимось на "Лукойлі". Це одна із найбільших публічних вертикально інтегрованих нафтогазових компаній, частка якої у світовому видобутку та переробки нафти складає 2%. Серед іншого, на кінець 2020 року мережа АЗС в управлінні "Лукойла" складала 5005 комплексів у 19 країнах.

Попри таку широку географію діяльності, після початку широкомасштабної збройної агресії РФ санкції на холдингову компанію групи – ПАТ "Нафтова компанія "Лукойл" – накладені 22 жовтня 2022 року тільки Канадою. Ще раніше на компанію були накладені санкції США. Водночас "Лукойл" має значні активи саме в країнах Європи: наприклад, в країнах Бенілюксу мережа нараховує 260 АЗС. У травні 2022 року "Лукойл" викупила активи Shell в Росії – 411 автозаправних станцій, розширивши свій бізнес коштом західних компаній, які вийшли з РФ.

Група "Лукойл" розпочала продаж своїх активів у "недружніх" країнах Європи задовго до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Так, у 2016 році були продані мережі АЗС у Польщі, Латвії та Литві. В Україні ще у 2015 році "Лукойл" продав 240 АЗС і шість нафтобаз австрійській компанії AMIC Energy Management GmbH. Саме тоді виникли питання щодо незалежності австрійських інвесторів, які придбали ці активи.

Так, за інформацією сервісу YouControl, кінцевими бенефіціарами ПІІ "Amic Україна", яка володіє та управляє мережею АЗС Amic Energy, є громадяни Австрії Йоханнес Клезл та Гюнтер Майер. Чи були саме ці особи бенефіціарами компанії-покупця активів "Лукойла" в Україні та чи були у громадян Австрії власні кошти, щоб придбати одну з найбільших роздрібних мереж АЗС в Україні – невідомо.

Цікаво, що санкції на головну компанію групи "Лукойл" Україна запровадила аж у 2018 році, коли мережа АЗС вже змінила власників та провела ребрендинг. І хоча ПІІ "Amic Україна" наголошує, що вони саме австрійська мережа та активно допомагають ЗСУ, Бюро економічної безпеки вважає фактичними власниками активів громадян російської федерації. При цьому, арешт на активи ТОВ "Amic Україна" накладений ще у серпні 2022 року через підозру ухилення від сплати податків.

Тим же шляхом, що і "Лукойл", пішла інша відома російська паливна група – "Роснєфть", яка у 2017 році продала свою мережу в Україні (понад 100 АЗС та 6 нафтобаз) маловідомій швейцарській компанії Glusco Energy SA. Бенефіціаром останньої називали громадянина Ізраїлю Натана Моїсеєва. Та ЗМІ пов’язували його з Віктором Медведчуком, якого і називали реальним покупцем. Санкції проти "Роснєфті" були запроваджені аж у 2018 році, в іншому випадку росіяни не змогли би продати свою власність в Україні.

Фото: з загально доступних джерел

У червні 2021 року суд наклав арешт на корпоративні права компаній, які володіли мережею 172 АЗС під брендом Glusco та інші активи через ухилення від сплати податків та передачу корпоративних прав іншим особам з метою ухилення від відповідальності. Саме ці активи у травні 2022 року АРМА передала в управління структурі НАК "Нафтогаз України" – ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Пройшло трохи більше року, і АРМА повідомило, що через неналежне виконання зобов’язань управителя договори зі структурою «Нафтогазу» припинені. Наступним управителем стала «Укрнафта»: 27 вересня підписано договір управління активами, що передбачає передачу державі 85% від чистого прибутку (гарантований щомісячний платіж - 5 млн грн).

Ще одна мережа українських АЗС, за якою тягнеться російський слід, працює під відомим брендом Shell. Власником є ТОВ "НК "Альянс-Україна2, яке через ТОВ "Альянс Ойл Україна" володіє мережею із 132 АЗС. За даними порталу YouControl, бенефіціарним власником ТОВ "НК "Альянс-Україна" через кіпрську компанію Eatongate Holdings Ltd є громадянин Болгарії та резидент Монако Іван Коларов.

Разом з тим, цю мережу АЗС пов’язують з колишнім топменеджером все тієї ж "Роснєфті" та власником російської видобувної компанії ННК ("Независимая Нефтегазовая Компания") Едуардом Худайнатовим. Саме ННК ще у 2014 році викупила 49% акцій Alliance Oil Company (Британські Віргінські Острови), яка через українські компанії спільно з групою Shell володіла мережею АЗС та нафтобазами в Україні та мала право на ексклюзивну поставку нафтопродуктів. За підтримку політики Путіна після початку широкомасштабної збройної агресії РФ санкції на Худайнатова наклали ЄС, Швейцарія та Україна.

4 жовтня Мін’юст подав до ВАКС позов про застосування санкції до Худайнатова у вигляді стягнення активів в дохід держави. У разі, якщо зібраних доказів Мін’юсту буде достатньо, що саме ця підсанкційна особа є бенефіціарним власником афілійованих компаній, що володіють мережею АЗС Shell, вказані активи можуть бути конфісковані.

Втім, як зазначає видання Forbes, глобальна компанія Shell у два етапи наростила частку в компанії-власнику мережі АЗС в Україні із 51 % до 97,4% у 2022-2023 роках. Чи є це одним із способів зберегти активи від можливої конфіскації – відповідь за Мін’юстом та ВАКС.

Таким чином, до повномасштабного вторгнення РФ українські санкції носили радше декларативний характер, адже російській капітал непогано почувався в Україні навіть після 2014 року. Але і зараз роботи ще багато. За даними порталу Опендатабот, попри наявні законодавчі заборони, від початку повномасштабної війни 401 компанія з "російським слідом" здійснила зміни та видалила власників та бенефіціарів з РФ.

Хто і як має управляти такими активами

Чи зможе Україна подолати ці виклики? Сьогодні це питання національної безпеки. Навіть попри успішність механізму конфіскації російських активів відповідно до Закону "Про санкції", постає питання ефективного управління цими активами, які мають генерувати дохід на користь держави. Наприклад, якщо всі мережі АЗС із "російським слідом" передати державним компаніям, чи не створить держава нового монопольного монстра на ринку нафтопродуктів?

Це особливо актуально, якщо брати до уваги можливість конфіскації активів ще й українського олігарха Ігоря Коломойського в рамках відкритих кримінальних проваджень (близько 1000 АЗС під брендами Avias, ANP, Sentosa та інші).

Об’єктивна оцінка активів, прозорі конкурси з передачі їх в управління чи реалізації, фаховий менеджмент, чіткі законодавчі механізми та громадський контроль – це індикатори ефективності для механізмів конфіскації російських активів в Україні.



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Спеціально для "Еспресо"

Про автора: Олена Поканєвич, експертка проєкту DiXi Group "Адвокація "зеленого" відновлення України через посилення підтримки України та послаблення російського впливу в ЄС"



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