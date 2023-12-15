Чи продовжить Захід підтримувати Україну? Політики і дипломати обговорять це в межах Київського Безпекового Форуму

Чи буде дотримано обіцянок підтримувати України "доти, доки треба"? Які шанси схвалення рішення про новий обсяг допомоги Києву в конгресі Сполучених Штатів? Які результати для України принесе саміт Європейського Союзу 14-15 грудня?

Ці та інші запитання на запрошення КБФ обговорять відомі політики й дипломати:

Лоуренс Саммерс, президент-емерит і професор економіки Гарвардського університету, міністр фінансів США у 1999-2001 роках.

Андріус Кубіліус, член Ради Безпеки КБФ, депутат Європейського парламенту, прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-2012 роках.

Посол Майкл МакФол, директор Інституту Фрімена - Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету.

Філіп Зеліков, професор Університету Вірджинії, радник Державного департаменту США у 2005-2007 роках.

Арсеній Яценюк, голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках.

Данило Лубківський, директор Київського Безпекового Форуму.

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" як міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Трансляція онлайн-дискусії відбудеться:

На Facebook-сторінці Київського Безпекового Форуму – bit.ly/3zAC7Xk

На YouTube-сторінці Арсенія Яценюка – bit.ly/3Nnd6Vs

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