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Чи варто пити напій, якщо до нього потрапила муха, - дослідження

2 вересня, 2023 субота
10:43
Наука Середземноморська плодова муха

Попри назву "плодові мушки", вони харчуються їжею, яка розкладається, живуть у сміттєвих баках, компостних купах, каналізаціях тощо, але вчені говорять, що організму людини це навряд зашкодить

Про це пише The Conversation.

Прімроуз Фрістоун, старший викладач клінічної мікробіології в Університеті Лестера стверджує, гнила їжа багата мікробами, які муха може підхопити на своє тіло та перенести туди, куди вона приземлиться.

Ці бактерії включають E coli, Listeria, Shigella та Salmonella, будь-яка з яких може викликати серйозну інфекцію навіть у здорових людей.

"Логічно, що сівши у ваш келих з вином муха могла залишити в ньому смертоносні мікроби, тому ви виливаєте вино й наливаєте новий келих", - говорить Прімроуз Фрістоун.

Однак науковці стверджують, що вино зазвичай містить від 8% до 14% етанолу і має pH близько 4 або 5, а pH нижче 7 вважається кислим.

Добре відомо, що алкоголь пригнічує мікроби, і це одна з причин, чому вино може зберігатися так довго. Кілька лабораторних досліджень також показали, що спільна дія винного спирту та органічних кислот, таких як яблучна кислота, може запобігти росту кишкової палички та сальмонели.

Чи можуть мікроби, які переносяться мухою у вино, спричинити інфекцію, залежить від кількості бактерій ("інфекційної дози") і того, наскільки мікроби метаболічно придатні.

Якщо вино було охолоджене, то для метаболізму деяких бактерій харчового отруєння це настільки шокуюче, що їхній метаболізм зупиняє їх зростання.

Оскільки всі типи вина є природно антибактеріальними, мікроби у вині, ймовірно, ліквідуються, що зменшить їхню здатність до збудження інфекції.

Це вказує на те, що доза мікробів, що потрапляють у вино з мухами, може бути  достатньо висока, щоб викликати захворювання, але вони навряд чи спричинять інфекцію, оскільки вони занадто пошкоджені антибактеріальною дією вина. Тож, таке вино можна було пити без шкідливих наслідків – охолоджене воно чи ні.

Наш організм на сторожі

Бактерії, які не знешкодяться вином, зіткнуться з висококислими рідинами людського шлунку.

Мікроби харчових отруєнь дуже чутливі до кислоти, яка пошкоджує їх ДНК, а шлункова кислота може навіть вбити їх. У шлунку на мікробів чекають й інші смертоносні бар’єри: травні ферменти, захоплення слизу та постійний захист імунної системи. Отже, мікроби, занесені мухами, навряд чи зможуть спровокувати інфекцію.

Якщо у вас немає мікробної фобії, я б порадив видалити муху та випити вина. Якщо вам потрібен додатковий білок, ви можете навіть проковтнути муху. Ваша травна система просто переробить муху, як будь-який інший білок.

  • Дослідники виявили, що більша доза антибіотика проти туберкульозу рифампіцину, призначена протягом скороченого періоду лікування, була безпечною, не токсичною та без посилення побічних ефектів.

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