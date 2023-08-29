Більша доза антибіотика та скорочений період лікування туберкульозу є ефективним і безпечним - дослідження

Про це пише журнал NEJM Evidence.

Краща ефективність

Дослідники припускають, що коротший період лікування (чотири місяці замість стандартних шести) має покращити дотримання режиму лікування серед пацієнтів, збільшити кількість одужань, знизити ризик передачі хвороби, зменшити ймовірність розвитку резистентності та кількість смертей.

Рекомендованим ВООЗ стандартним лікуванням туберкульозу наразі є шестимісячний режим, який включає ключовий антибіотик рифампіцин.

Цей підхід є ефективним у лікуванні туберкульозу, але кількість пацієнтів, які дотримуються щоденного приймання ліків, знижується через тривалий період часу, що призводить до рецидиву захворювання.

Дозування

Загалом 578 осіб було випадковим чином розподілено для отримання стандартного щоденного шестимісячного лікування рифампіцином у дозі 600 мг (191 особа), вищої дози протягом чотирьох місяців рифампіцину у дозі 1200 мг (192 особи) або 1800 мг (195 осіб).

Рифампіцин призначався разом зі стандартними дозами інших протитуберкульозних препаратів першого ряду (ізоніазид, етамбутол та піразинамід) протягом перших двох місяців. За пацієнтами спостерігали щомісяця протягом 12 місяців після початку лікування, а потім через 15 і 18 місяців.

Зразки мокротиння та крові були зібрані та проаналізовані, щоб визначити, чи лікування вбиває бактерії туберкульозу.

Кількість учасників, у яких зберігався негативний культуральний статус на туберкульоз (показує, що лікування вбиває бактерії) до кінця періоду спостереження без побічних ефектів становила відповідно 93%, 89,8% і 86,6% для контрольної групи, пацієнтів, які вживали 1200 мг впродовж 4 місяців, і тих, хто 4 місяці лі кувався дозуванням у 1800 мг. Побічні явища виникли у 4%, 4,5% та 4,4% відповідно.

Фото: Журнал NEJM Evidence

На думку дослідників, результати свідчать про те, що скорочений режим припустимий, але передбачається, що він буде найефективнішим для людей, у яких захворювання діагностоване на ранніх стадіях.

"За відсутності ефективної вакцини скорочення тривалості лікування з нинішніх шести місяців є нашим найкращим варіантом для викорінення хвороби в усьому світі. Наше дослідження доводить, що більші дози загальнодоступних ліків лише за чотири місяці є можливими та безпечними", - сказала професор терапії туберкульозу Лондонського університету Святого Георга Аміна Джіндані, яка керувала випробуванням.

Індивідуальний підхід

"Тепер ми хочемо застосувати більш індивідуальний підхід до лікування туберкульозу на основі тяжкості захворювання. Ми припускаємо, що чотиримісячна доза 1200 мг приноситиме користь людям, які живуть з ранньою формою туберкульозу, тоді як ті, хто має тяжчу стадію, можуть краще відреагувати на високу шестимісячну дозу", - сказав професор інфекційних хвороб і медицини Лондонського університету Святого Георга Томас Харрісон.

Смертність від туберкульозу є найвищою серед усіх інфекційних захворювань, крім COVID-19. За оцінками, щороку реєструється 10 млн нових випадків туберкульозу, з яких 4,3 млн вважаються недіагностованими.

Вчені нагадують, що бідні країни, зокрема в Африці, є найпоширенішими місцями спалахів хвороби, а масштабна міграція та подорожі перешкоджають викоріненню хвороби.