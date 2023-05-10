Дорогий український бізнесе, у мене для тебе погані новини....

1. Стимулів для відновлення та розвитку економіки не чекай;

2. Зниження податків не чекай;

3. Головна стратегія нашої країни буде — не зростання економіки, не зростання добробуту громадян, а наповнення бюджету та обслуговування боргів. Ні, я не перебільшую.

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Я прочитав лише два інтерв'ю:

1. Міністра фінансів та його текст про "Національну стратегію доходів".

Так, ти почув, не про Національну економічну стратегію, а про "Стратегію доходів (!!!) бюджету. Міністр додав, що ще одним найважливішим завданням стратегії є встановлення справедливості в частині оподаткування: "Ті, хто має доходи, повинні сплачувати податки й без різного роду способів пільгових режимів"...

Так, не про Національну економічну стратегію, а про "Стратегію доходів (!!!) бюджету. Міністр додав, що ще одним найважливішим завданням стратегії є встановлення справедливості в частині оподаткування: "Ті, хто має доходи, повинні сплачувати податки й без різного роду способів пільгових режимів"...

2. Представника МВФ України, який стверджує, що зниження податків – зашкодить економіці України.

Схоже, ця людина не знайома з економічною теорією і не розуміє взаємозв'язку податкової політики та економіки. І так само не розуміє природи української корупції та тіньової економіки.

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Як мінімум, міг би почати з прочитання книги Артура Лаффера "Крива Лаффера: минуле, сьогодення та майбутнє" та "Кінець процвітання: як вищі податки зруйнують економіку".

Не хочу сильно перебільшувати, але такі заяви прискорять видавлювання бізнесу з України до тих країн, де податкова політика м'якша, і де до бізнесу ставляться не як до гусей для общипування.

А якщо піде бізнес, підуть і робочі місця, зросте безробіття та навантаження на бюджет для виконання соціальних функцій та виплат зарплат бюджетникам.

Якщо зможете мене переконати в тому, що це не погані новини – буду радий.

Але поки що песимізму стає все більше.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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