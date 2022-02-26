Чим швидше ви скажете своїй владі зупинити війну, тим більше ваших залишаться живими, - Зеленський звернувся до росіян

Адресовані росіянами слова глави української держави прозвучали після його слів до українців, передає Еспресо.TV.



"А тепер я хочу, щоб мене почули у Росії абсолютно всі. Тисячі жертв. Сотні полонених, які просто не можуть зрозуміти, заради чого їх відправили до України. Відправили вмирати. Чим швидше ви скажете своїй владі, що війну треба негайно зупинити, тим більше людей залишаться живими", - наголосив Зеленський.





За словами президента, багато хто в Росії зараз просто шокований підлістю та жорстокістю влади Путіна.



"Це дуже правильна реакція. Я дякую вам за цю реакцію. Спасибі Леоніду Парфьонову, Дмитру Муратову, Юрію Дудю, Лії Ахеджаковій, Валерію Меладзе та тисячам, тисячам інших росіян, чия совість звучить голосно. Просто зупиніть тих, хто бреше вам, бреше нам, бреше всьому світу. Потрібно закінчити цю війну. Ми можемо жити у мирі - у мирі глобальному, у мирі людському", - наголосив Володимир Зеленський.





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