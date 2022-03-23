Читачі Politico визнали Зеленського найвпливовішою людиною Європи
Читачі американського видання Politico назвали президента України Володимира Зеленського - найвпливовішою людиною в Європі
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зеленського вибрали найпливовішою людиною Європи в межах опитування "Вибір аудиторії".
"Опитування відбувалось онлайн, усі охочі могли віддати голос за одного із 100 впливох діячів в межах опитування "Вибір аудиторії". Один із читачів назвав Зеленського "маяком надії", що прагне "миру, демократії та порядності", поки Україна намагається протистояти вторгненню РФ", - йдеться у повідомленні Центру.
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