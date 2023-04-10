"Мотиви й прагнення зрозумілі, але це незаконно", - сказав Єленський.

І це справді так. Розв'язати проблему московської церкви в Україні може лише парламент, ухваливши закон, який надасть необхідні правові інструменти і ДЕСС, і органам самоврядування, і судам.

Але у порядку денному пленарних засідань Верховної Ради немає жодного законопроєкту, який розв'язує проблему московської церкви.

У порядку денному пленарних засідань Верховної Ради немає жодного законопроєкту, який розв'язує проблему московської церкви

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Ні схваленого комітетом ще 4 місяці тому (!) проєкту 8221, який забороняє діяльність московської церкви в Україні, у т.ч. користування нею державним і комунальним майном. Попри те, що минулого тижня кілька обласних рад і низка українських громадських організацій закликали парламент ухвалити цей законопроєкт.

Ні проєкту 8662, який спрощує перехід релігійних громад до помісної Православної Церкви України.

Ні навіть дуже м’якого урядового проєкту 8371.

Жодного.

"Тому що послідовні" (с)

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Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

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