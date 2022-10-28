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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Чому програє Росія? Бо вести вигадану війну в рази складніше за реальну

Володимир Гевко
28 жовтня, 2022 п'ятниця
08:07
Погляд Володимир Гевко

Наші успіхи на війні лише демонструють, на що здатне консолідоване українське суспільство, заточене на ефективну скоординовану діяльність

Українці демонструють чудеса адаптованості до жахів війни, швидко приймаючи її найідіотичніші правила та ознаки — убитих і поранених, тривоги, летючі поміж будинками дрони-камікадзе, ракети, чорнороту пропаганду, відключення світла і тепла та безліч інших речей, абсолютно ненормальних і приголомшливих ще рік тому. А зараз ми просто прийняли це, включили в поточну парадигму своїх життів. Нормалізували, щоб могти з цим справлятись. Щоб не шокуватись щоранку, прокидаючись, не проживати пекло наново. Це нормально і правильно.

Але що важливо — не варто забувати, що ця війна все ще явище абсолютно ненормальне і наше спільне із цивілізованим світом завдання виштовхати її якнайшвидше із нашої реальності знов у площину гіпотез і теорій. Дуже шкода, що наш ворог виявився настільки відбитим і захланним до крові, що унеможливив ще на самому початку завершення війни дипломатичними шляхами. Це ускладнює наше становище, але не означає, що ми в цьому пеклі навічно.

Довоєнні прогнози футуристів і політологів, що великі війни у 21-му сторіччі неможливі, все ще актуальні, просто вони виснувані з логіки й тверезого розрахунку. Ми ж маємо справу з нападником-ідіотом, який керується ірраціональними образами та комплексами. Логіка і тверезий розрахунок 23 лютого показували Росії, що нападати на Україну такими широким фронтом безглуздо і такі дії майже гарантовано приведуть до міжнародної ізоляції й поразки. Що і трапилось. Але їх, логіку і тверезий розрахунок, зігнорували й тепер маємо клопіт. Бо ж вести велику війну в глобалістичному світі справді безглуздо — ти нічого не здобуваєш, тільки нескінченно тратиш. Те, що накрали рускі солдати в Україні — мізер, порівняно з тим, скільки вони вбухали на підготовку до війни і її реалізацію.

Довоєнні прогнози футуристів і політологів, що великі війни у 21-му сторіччі неможливі, все ще актуальні, просто вони виснувані з логіки й тверезого розрахунку. Ми ж маємо справу з нападником-ідіотом, який керується ірраціональними образами та комплексами

Так, на благодатній ниві воєнних злочинів і крилатих ракет з'явилось дуже багато експертів, які стверджують, що війна була неминуча, і тільки сліпі не могли бачити, що вона настане. Що ми фактично були приречені на ці всі убивства і руйнації. Але це не так. Війну пророкували навсправжки тільки міські божевільні й лише вони виявились правими. І в цьому нема ніякого дива, божевільне може передбачити лише божевільний.

Війна аномальна і добро завжди переможе зло у кінцевому підрахунку. Ця банальна, майже дитяча теза, має безліч немалих доказів. Приміром, у Першій світовій добро перемогло зло, бо зло просто втратило ресурс, інерцію і наснагу і в якийсь момент противники усвідомили — навіщо ми це робимо, припинити це робити вигідніше і дешевше. В Другій світовій з хрестоматійним злом — Гітлером, довелось повоювати довше, але в нього теж не було шансів на перемогу. Навіть якби він захопив СРСР — то США, Британія та інші країни все одно не дали йому б перемогти, а закінчилось би все ще через рік ядерним бомбардуванням Берліна. Німцям поталанило, що він наклав на себе руки й припинив агонію. Руским так не везе наразі й вони оплачують зі свого боку цю несправедливу війну своїми життями та майбутнім своєї країни. Дуже щедро оплачують.

Війна аномальна і добро завжди переможе зло у кінцевому підрахунку. Ця банальна, майже дитяча теза, має безліч немалих доказів

Зрештою, всі значущі перемоги Гітлера були отримані безкровно — або внаслідок бездіяльності та спроб "замирення", або просто відсутності військового опору. Як тільки світ вирішив, що досить і вступив у війну — все завершилось доволі швидко. Так само з Путіним. Всі його"перемоги", багатоходівки та "путєн всєх пєрєіграл" були лише тоді, коли насправді ніхто з ним ні в що не грав, просто не чіпали, дурного. Йому дозволяли творити фігню і зло, заплющуючи очі, а він думав, що це він перемагає. Але як тільки сказали — стоп, то все одразу різко пригальмувалось. Не спрацювала ні газова голка, ні розгалужена агентура, ні куплені за мільярди та посади західні політики. Зараз тільки дурний може стверджувати, що Путін когось там переграв. Хіба сам себе. Бо похерив свою кар'єру і становище одним неправильним рішенням. Всьо, што нажито нєпосільним трудом за двадцять років.

На можливість її ведення Росія тратить просто немислимі ресурси, особливо складно їй у тому, що вона не має жодних реальних причин для війни. Вести вигадану війну в рази складніше за реальну

Так, нам складно мислити про край, перебуваючи посередині, особливо під час чергової повітряної тривоги, але ця війна неодмінно завершиться. На можливість її ведення Росія тратить просто немислимі ресурси, особливо складно їй у тому, що вона не має жодних реальних причин для війни. Вести вигадану війну в рази складніше за реальну. І тому їм дуже складно пояснювати, чому мобілізація, чому літаки падають на будинки. Радянські міфи про панфіловців і "атступать нєкуда, за намі масква" не працюють, бо на них ніхто не нападав.

Війна – аномальна і ненормальна. І хай навіть ми в ній зараз дуже органічні та адаптувались, а ЗСУ – боги війни, це зовсім не означає, що наші військові можуть бути талановитими лише у війні й нарешті знайшли себе там. Ні, просто це достатньо розумні та здібні люди, які і в мирному житті демонстрували успіхи в інших сферах, а війна надала їм небачену раніше мотивацію. А наші успіхи на війні лише демонструють, на що здатне консолідоване українське суспільство, заточене на ефективну скоординовану діяльність. Підтримуймо їх щодня, хай війна завершиться якнайшвидше і всі вони повернуться до нормального життя.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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Володимир Путін
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війна з Росією
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