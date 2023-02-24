Це і не тільки писали світові ЗМІ про Україну 24 лютого

The New York Times:

"Страх, злість, любов". Видання зібрало СМС-повідомлення українців у перший день повномасштабного наступу Росії. Як кажуть журналісти, це деякі з мільйонів повідомлень, які українці написали друзям, родині та близьким, коли Росія вторглася рано вранці 24 лютого. Ці повідомлення є знімком доленосного дня для України та Європи – у них відображено страх, любов і підтримку.

Наразі Європа пережила енергетичну кризу. Побоювання щодо поставок газу та нафти значно зменшилися. Але відгомін війни в Україні продовжує затьмарювати довгострокові прогнози, зауважує видання. Зараз Європа має багато газу, ціна впала нижче рівня до вторгнення і продовжує падати щодня, ціни на нафту здаються стабільними. Але незрозуміло, чи ця небезпека була усунена, чи маневрування минулого року знадобляться цього року.

NYT аналізує, як Володимир Зеленський та Джо Байден налагодили воєнне партнерство, підкреслюючи, що відносини між двома лідерами стали критичними для майбутнього міжнародного порядку. Зокрема, йдеться про те, що американський президент погано знав українського колегу, й припускав, що після вторгнення Росії Зеленський може не витримати тиску Кремля, і був здивований, як і решта світу, коли Зеленський виявився більше, ніж коміком, і жорсткішим, ніж хтось собі уявляв.

Американське видання у рік війни публікує репортажі з передової, з міст і сіл та слідами біженців, які фотографи NYT зробили в Україні. Ці фотографії залишилися з ними, "образи, які вони не можуть забути".

Рік війни в Україні змінив світ так, як мало хто передбачав, пише медіа. Далеко за лінією фронту хвилі наслідків російського вторгнення змінили життя та підірвали економіку. У тексті пропонується шість способів, як війна змінила світ.

Під час урочистої церемонії на мармуровій площі біля собору Святої Софії в стародавньому центрі Києва, зазначає видання, президент Володимир Зеленський приєднався до вищих урядових і військових чиновників у п’ятницю вранці, щоб вшанувати українських солдатів і цивільних осіб.

Повідомляється, що після бурхливої ​​дипломатичної активності, яка свідчить про те, що Китай готовий відігравати більш активну роль у пошуку миру в Україні, Пекін оприлюднив позиційний документ, який повторює його усталені погляди на війну, закликаючи припинити бойові дії, уникаючи вимог – або такі слова, як "вторгнення", – це може зашкодити його зв’язкам з Росією.

Однак генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн фактично відхилили китайський набір принципів припинення вогню в Україні, заявивши, що Пекін вже став на бік війни.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен прямо протистояла високопоставленим російським посадовцям під час зустрічі міністрів фінансів країн Великої 20 у п’ятницю, назвавши "моральним імперативом" припинення війни в Україні, а самих чиновників назвала "співучасниками звірств Путіна".

Тим часом зазначається, що російські опозиційні групи в понад 100 містах у 44 країнах світу – від Берліна до Сеула та Лос-Анджелеса – планують відзначити річницю повномасштабного вторгнення Кремля в Україну триденними демонстраціями біля російських дипломатичних представництв або на громадських площах. Крім того, видання пише, що деякі росіяни, які втекли з країни, шукають способів допомогти українцям.

Кореспонденти NYT пригадують рік війни в Україні та моменти, які запам'яталися. Один з них каже, що найбільше пам'ятає, що говорили люди. Через рік війни хоробрість і відданість все ще присутні в Україні, але біль і цинізм закрадаються в розмови. Люди нарікають і критикують, тобто спостерігається, як змінюються настрої. Також розповідається історія киянки, яка втікала від російського вторгнення до Львова.

У п’ятницю лідери з усієї Європи висловили солідарність з Україною, висловивши підтримку та рішучість у першу річницю вторгнення Росії. Більше про слова підтримки читайте у матеріалі.

Президент Байден з низкою офіційних осіб США висловили солідарність з Україною в річницю війни в п’ятницю та непокору російській агресії. Держсекретар Ентоні Блінкен також віддав належне Україні, зазначивши, що за останній рік країна стала "натхненням для світу".

Пентагон заявив, що витратить 2 мільярди доларів на постачання для українських військових нових безпілотників і систем боротьби з безпілотниками, а також додаткових боєприпасів для артилерії та реактивних систем дальньої дії для відбиття атак Москви. Також Сполучені Штати оголосили про нові економічні санкції проти понад 200 фізичних та юридичних осіб у Росії та інших країнах, які фінансово допомагають підтримувати вторгнення Росії в Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, як його країна змінилася та адаптувалася після початку війни в Україні. Він додав, що Німеччина продовжує діяти узгоджено із західними союзниками щодо поставок зброї.

Артилерійські удари та поранення мирних жителів. Попередження про ракетні обстріли та нові наземні наступи. Напружені бої в окопах. Як зауважують журналісти, навіть коли лідери в Україні та в усьому світі відзначили першу річницю повномасштабного вторгнення Росії церемоніями та промовами в п’ятницю, бойові дії тривали, як і завжди. Шквал попереджень про ракетні удари чи потенційні обманні операції з боку Росії, щоб втягнути Білорусь у війну, також став фоном для річниці.

Reuters:

Через рік після того, як Росія ввела свої війська в Україну в межах, як вона назвала, "спеціальної військової операції", настрій у російській столиці 24 лютого був приглушеним, але зухвалим, пише видання. Дехто казав, що не бачить іншого вибору, окрім як воювати, поки перемоги не буде досягнуто.

Міністерство оборони Росії заявило в п’ятницю, що його сили продовжують атакувати вздовж лінії фронту на сході Донецької області України, стверджуючи, що за останню добу вбито до 240 українських військових.

А засновник російської групи найманців Вагнера Євген Пригожин повідомив, що його бойовики повністю взяли під контроль українське село Берхівка на околиці Бахмута.

Союзники України в усьому світі запалили визначні пам’ятники, влаштували пильнування та підготували нові санкції на знак колективної підтримки в першу річницю вторгнення Росії.

Повідомляється, що країни Великої сімки готують нові, подальші санкції проти Росії через рік після її вторгнення в Україну, націлені на ключові сектори економіки та інші країни чи організації, які допомагають Москві у військових зусиллях.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стримано відреагував на пропозицію Китаю щодо припинення вогню в Україні, заявивши, що Пекін не має великої довіри як посередник. А британський міністр оборони Бен Уоллес заявив, що ідея про те, що Китай може постачати зброю для підтримки вторгнення Росії в Україну, не допоможе вирішити конфлікт, і, на його переконання, Китай хоче цього.

Також йдеться про те, що Міністерство торгівлі США взяло під контроль компанії в Китаї, Канаді та Франції, додавши об'єкти до свого списку обмежень на торгівлю у своїй останній відповіді на вторгнення Росії в Україну.

Британія відзначила річницю вторгнення в Україну, запровадивши додаткові санкції проти Росії, включаючи заборону на експорт усіх товарів, які вона використовувала на полі бою, і заборону на імпорт виробів із заліза та сталі.

Також видання пише, що Україна запропонує компенсацію за можливі збитки цивільним суднам, які заходять у її порти, оскільки Київ намагається збільшити експорт, який є життєво важливим для постраждалої від війни економіки.

The Washington Post:

Україна відзначає рік після того, як Росія розпочала повномасштабну атаку, яка жорстоко поклала край десятиліттям відносної стабільності в Європі. Президент України Володимир Зеленський назвав вторгнення "найважчим днем ​​у нашій сучасній історії", додавши: "Ми рано прокинулися і з тих пір не заснули".

Медіа пише, що у п’ятницю, коли політики та люди всього світу відзначали першу річницю російського вторгнення до сусідньої України, по всій Росії спалахнули невеликі спорадичні акції протесту, де заборонено критикувати військових чи конфлікт.

Зазначається, що Китай закликав до припинення вогню в Україні та припинення односторонніх санкцій та іншої економічної "зброї", спрямованої проти Росії, у межах нового дипломатичного поштовху для захисту позиції Пекіна щодо війни. Пропозиція здебільшого перефразувала давні позиції – і була відхилена Україною. Але це відображає нову проактивну позицію, оскільки китайські дипломати намагаються продемонструвати, що вони працюють над політичним врегулюванням, і відкидають занепокоєння, що незабаром вони можуть надати пряму підтримку військовим зусиллям російського президента Володимира Путіна.

Вулицю перед посольством Росії в Лондоні не тільки пофарбували в кольори прапора України, але в п’ятницю, 24 лютого її також перейменували на назву української столиці "Київська дорога". Зазначається, що вулиця привернула велику увагу після того, як активісти та транспорт Лондона допомогли розмалювати гігантський український прапор біля посольства напередодні першої річниці вторгнення Росії в Україну.

Повідомляється також, що Генеральна Асамблея ООН у четвер, напередодні річниці російського вторгнення, переважною більшістю голосів проголосувала за резолюцію, яка закликає припинити війну та вимагає від Росії залишити територію України. Необов’язкова резолюція виступає за мир, підтверджує підтримку суверенітету України та наголошує на необхідності відповідальності за військові злочини.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав членів Ради Безпеки ООН підтримувати Україну і не дозволити тому, що він назвав "бездушною байдужістю президента Росії Володимира Путіна до людського життя, стати нашим власним". А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив Раді Безпеки ООН, що Путін недооцінив Україну, яка лише зростає рішучістю розсіяти російські сили, оскільки війна триває, і тому президент РФ "програє скоріше, ніж він думає".

Міністр оборони Ллойд Остін сказав, що вторгнення Росії в Україну було "жорстокою війною за вибором, яка забрала життя тисяч" і "спричинила трагедію та терор суверенній державі-члену ООН". Перша леді Джилл Байден сказала журналістам, які подорожували з нею в Африку, що вона щодня думає про народ України думає, який відзначає першу річницю російського вторгнення.

WP каже про "катастрофу" для російської еліти, для кої момент, коли президент Володимир Путін почав війну проти України, став шоком. Ніхто, окрім жменьки найближчих і найбільш агресивних радників Путіна, не очікував, що російський президент почне повномасштабне вторгнення та порушить прагматизм попередніх років. Для них те, що послідувало, було знищенням 30 років прогресу та розбудови імперії після розпаду Радянського Союзу.

Також видання пише, що коли світ відзначав знаменну річницю російського вторгнення в Україну, виявилося, що Кремль воліє, щоб росіяни не надто думали про цю подію, військові невдачі Росії чи велику людську ціну війни у ​​вигляді втрачених життів і руйнувань. Тож це було тихе свято, офіційна згадка про річницю була незначною, за винятком публікації в соцмережах яструбиного заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який попередив, що Росія може "наскільки можливо відкинути загрози для Росії, навіть якщо це кордон Польщі".

Розповідається і про фінансиста і засновника російського угруповання найманців Вагнера, яке стало ключовою бойовою силою в Україні, Євгенія Пригожина, який під час вторгнення пройшов шлях від сумнозвісного керівника в Санкт-Петербурзі, який раніше подав до суду на журналістів за повідомлення про те, що він контролював Вагнера та який втручався у вибори в США через ферму ботів Агентства інтернет-досліджень, до своєї ролі військового лідера. Тепер він, кажуть журналісти, є перспективним гравцем, який відкрито кинув виклик російському військовому керівництву в запеклій боротьбі за кредит і вплив.

Також йдеться про те, що відомий ув’язнений російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза опублікував гострий коментар із в’язниці в п’ятницю, звинувативши "божевільного кремлівського диктатора" Володимира Путіна у "злочинній, неспровокованій, агресивній війні проти України".

Протягом останнього року, коли західні уряди збільшили поставки зброї в Україну та економічні санкції проти Москви, служби безпеки США та Європи вели паралельну, хоча й менш помітну кампанію, щоб пошкодити російські шпигунські мережі.

Після року війни Росія зафіксувала до 200 000 втрат на полі бою, тоді як Україна, за оцінками Заходу, близько 100 000. Також було близько 30 000 втрат серед небойових осіб, що є жахливими цифрами, які представляють людські втрати від вторгнення російського президента Володимира Путіна.

Повномасштабне вторгнення Путіна в Україну почалося з пихи та бажання змінити світовий порядок, аналізує видання. Але незважаючи на те, що він зазнавав постійних військових поразок — що призвело до зниження його авторитету в усьому світі та заплямування його звинуваченнями у звірствах, скоєних його військами — він посилив свою авторитарну хватку вдома, використовуючи війну для знищення будь-якої опозиції та створення закритого, параноїдального суспільства.

Військовий альянс НАТО відзначив першу річницю вторгнення в Україну й засудив "жорстоку агресивну війну Росії" та назвав її "найсерйознішою загрозою євроатлантичній безпеці за десятиліття".

The Guardian:

Перемога, поразка, безвихідь чи шок: чим може закінчитися українська війна, аналізує британське видання. П'ять сценаріїв закінчення війни: від російського чи українського прориву до замороженого конфлікту.

Розповідається про скорботу і непокору в Києві у першу річницю війни в Україні. Було зруйновано будинки, вирвано з корінням життя і втрачено близьких, але незважаючи на цю жахливу жертву, українці залишаються оптимістичними.

Публікується щоденник першого тижня війни від батька з Києва. Трік Майк втік з України разом із дружиною та маленьким сином. Зараз у Великій Британії, він описує минулий рік родини.

Також пропонується стаття про першого українського воїна Дениса Ткача, який віддав життя у війні з окупантами. Історія 36-річного штабного сержанта, який загинув у день вторгнення, висвітлює біль і страждання, які відчула Україна за останні 12 місяців.

Чому Володимир Путін вторгся в Україну і намагався захопити Київ у лютому 2022 року, а не роками раніше? Москва завжди хотіла панувати над Україною, і Путін у своїх промовах і творах пояснював це. Чому тоді він не спробував забрати всю чи більшу частину країни після Української революції 2014 року, а не лише анексував Крим і надавав обмежену, напівприховану допомогу сепаратистам на Донбасі? У річницю злочинного вторгнення Росії в Україну читачам пропонується подумати про те, як саме ми дійшли до цього моменту – і куди все може рухатися.

Мало хто з аналітиків очікував, що в мирному плані Китаю щодо України, від якого офіційні особи відмовлялися весь тиждень, будуть якісь конкретні заходи для вирішення кризи. Їхні підозри виправдалися. Позиційний документ, опублікований міністерством закордонних справ Китаю в першу річницю російського вторгнення, закликав поважати "суверенітет усіх країн", не вказуючи, що це означає для України. У кожному з 12 пунктів план повторював китайські тези про конфлікт, не пропонуючи рішення. Є ознаки того, що Пекін хоче швидкого політичного вирішення конфлікту, оскільки його терпіння щодо Росії закінчується.

Видання розповідає, як українська залізниця безпечно доправила президента США Джо Байдена до Києва. Зазначається, що керівник перевізника Олександр Камишин не спить, але його команда скоординувала візит президента без жодного витоку інформації.

Зеленський закликав до саміту з лідерами Латинської Америки та заявив, що Україна має зробити кроки для побудови відносин з африканськими країнами. Він сказав, що хотів би, щоб країни Латинської Америки та Африки, а також Китай та Індія приєдналися до формули миру, запропонованої Києвом для припинення війни з Росією.

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало щоденну інформацію, й повідомляється про зміну тактики Росії з 2014 року, коли вона перейшла від підривної діяльності до вторгнення. Російське керівництво, швидше за все, проводить довгострокову операцію.

Російське МЗС попередило, що будь-які дії, які загрожують військам РФ у сепаратистському регіоні Молдови Придністров’ї, будуть розцінені як прямий напад на саму Росію та викликатимуть "адекватну відповідь".

CNN:

Рік безпрецедентних санкцій під проводом США, спрямованих на ізоляцію однієї з найбільших економік світу, зробив Росію ослабленою, але не виведеною з ладу. Зауважується, що якщо перший рік очолюваної США кампанії санкцій був спрямований лише на те, щоб відрізати Росію від світової економіки та деградувати її військово-промисловий комплекс, то другий рік буде зосереджений на закладанні тріщин.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "впевнений", що його країна виграє війну проти Росії, оскільки в п’ятницю Україна відзначила першу річницю російського вторгнення. Відповідаючи на запитання кореспондентки CNN на прес-конференції в Києві, Зеленський сказав: "Перемога буде неминучою. Я впевнений, що перемога буде".

Стосовно Китаю президент України Володимир Зеленський сказав, що "нам потрібно працювати з Китаєм", якщо вони можуть поважати міжнародне право та територіальну цілісність.

Видання пропонує репортаж про те, як у протистоянні України проти агресії Росії разом з українцями воюють іноземні бойовики, які обіцяють битися до кінця. Напередодні річниці війни Росії в Україні CNN отримав ексклюзивний доступ протягом двох днів до Українського інтернаціонального легіону – загону іноземних бійців, які зміцнили українські збройні сили в боротьбі за свою батьківщину.

Президента України Володимира Зеленського журналіст запитав, чи приєднається він до переговорів за посередництва Туреччини, якщо президент Росії Володимир Путін сяде за стіл переговорів, і Зеленський відповів: "Я цього не приймаю". Він пояснив, чому більше не може спілкуватися з Путіним.

Журналісти кажуть, що виступаючи в ООН у п’ятницю, держсекретар США Ентоні Блінкен, здавалося, мовчазно применшив пропозицію Пекіна покласти край війні в Україні. У тому, що можна розглядати як копання щодо нещодавно оприлюдненої пропозиції Китаю з 12 пунктів "щодо політичного врегулювання кризи в Україні", Блінкен сказав, що очікує, що "багато країн сьогодні закликатимуть до миру", але "історія вчить нас, що є природа миру, який має значення".

Війна Росії в Україні потребує спільних дій країн НАТО, включно зі Сполученими Штатами, тому що війна може зараз відбуватися в Європі, але вона може стати прямою загрозою для США, заявив генеральний консул Польщі Адріан Кубіцький. А президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що "немає повернення до ситуації до 24 лютого. Немає повернення до звичайної роботи з Росією".

А Велика Британія готова постачати винищувачі своїм європейським союзникам, щоб вони, у свою чергу, могли відправити в Україну старі радянські винищувачі, повідомив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Разом з тим Білий дім заявив, що Росія може надати Ірану винищувачі, оскільки військова співпраця між двома країнами поглиблюється.

Politico:

Польща, Швеція та Німеччина заявили в п’ятницю, що поставлять танки для України в річницю повномасштабного вторгнення Володимира Путіна. А прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив під час візиту в Києві, що Польща вже поставила в Україну чотири танки Leopard, і ще в розробці.

Видання пише, що після року кровопролитних боїв на своїх кордонах НАТО стоїть на порозі кардинальних змін. Принаймні так сподіваються його лідери. Війні в Україні вже рік, а чіткого шляху до миру немає, щойно об’єднане НАТО перебуває на порозі ухвалення серії сейсмічних рішень, починаючи з цього літа, щоб революціонізувати спосіб захисту себе, змушуючи повільніших членів альянсу в дію.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю публічно попередив Пекін: не надсилайте зброю Росії. "Те, що ми бачили, є ознаками того, що Китай, можливо, планує та розглядає можливість надати військову допомогу Росії", сказав він. Останні дані американської розвідки вказують, що це може бути так.

"Очевидно, що Росія збирається розпочати масштабний наступ", – сказав глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель в інтерв’ю, опублікованому в п’ятницю, додавши, що "Європа опиниться в небезпеці", якщо Росія виграє війну, "оскільки Путін не збирається зупинятися".

Журналісти розповідають, що було не так й коли Вашингтон зрозумів, що Росія насправді вторгається в Україну. Перша в історії усна історія про те, як високопосадовці США та Заходу побачили попереджувальні ознаки сухопутної війни в Європі, їхні шалені спроби зупинити її – і момент, коли Путін фактично перетнув кордон.

Також аналізується, як американська енергетика допомогла Європі краще за Путіна. Москва була впевнена, що її поставки енергоресурсів до Європи придушать опозицію її вторгненню в Україну. Натомість це викликало негативну реакцію, яка різко змінила світову торгівлю.

Війна ламає, калічить, забирає найдорожче. Але йому ще не вдалося забрати нашу людяність — чи наше бажання свободи. Публікується лист з Авдіївки бойового фельдшера, активіста, колишнього народного депутата України Єгора Фірсова.

Розповідь про рік війни Росії проти України у фотографіях. Також пропонується до прочитання щоденник репортера про те, як починалася війна, який каже, що коли починається війна, завжди виникає відтермінований шок. Потрібен час, щоб звикнути до масштабів того, що відбувається.

Gazeta Wyborcza:

Через рік після початку повномасштабного російського вторгнення я не сумніваюся, що Україна не програє цю війну, каже польський оглядач Якуб Венцель. Не лише через його героїчну позицію та захист країни. А тому, що вона сама – як і всі ми – вірила, що не може програти.

Міністерство оборони Росії заявило, що Україна становить "безпосередню загрозу" для російських військ у контрольованій Москвою Придністровській Молдавській Республіці. І погрожувала застосувати силу у відповідь на "провокацію". Влада Молдови закликала громадян не вірити дезінформації, вважаючи, що Росія може щось задумати.

Пропонується матеріал з лейтмотивом, що перші дні російського вторгнення мали бути іншими, тож виникає питання – чи притягнуть українці до відповідальності президента Зеленського після перемоги. Більше читайте тут.

В іншій статті йдеться про те, що Lada в Росії доступна в будь-якому кольорі, якщо клієнт вибере білий, чорний або темно-зелений. Експерти досі намагаються пояснити неточні заяви річної давнини, що російська економіка та її фінанси неминуче зазнають краху під вагою війни та санкцій.

"Українки крадуть чоловіків", "Українці пограбували квартиру бабусі?", "Україна виробляє біологічну зброю за гроші США?". Це лише три приклади фейкових новин, які з’явилися в мережі з 24 лютого 2022 року. Поляки більш стійкі, ніж інші нації, до проросійського наративу, але й самі "ловляться" на історіях проти ЄС. Про те, як працює російська пропаганда, детальніше.

Експерти зазначають, що новіші російські танки згоріли на фронті. Росія зазнає величезних втрат у військовій техніці, які не в змозі постійно поповнювати новою продукцією. Тож тягнеться до запасів майже 70-річної давності. Російські військові блоги опублікували фото, на яких видно, як бронетранспортери БТР-50П везуть до кордону з Україною. Це стара гусенична техніка, яка колись була основною технікою радянських механізованих бригад.

Кілька років тому Путін пожартував, що кордони Росії ніде не закінчуються. Але чи це був просто жарт? Мовознавець, професор кафедри українознавства Інституту слов’янської філології Вроцлавського університету доктор Олег Белей пояснює, куди хоче йти Росія та що про це говорить філософія.