На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 12 липня.

Різка заява Зеленського не змінила позиції США щодо членства України в НАТО

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Головною темою обговорення міжнародних ЗМІ продовжує залишатися саміт НАТО у Вільнюсі. Альянс визнав, що Україна може приєднатися до НАТО, але коли "будуть виконані умови ". Президент Зеленський вважає цю заяву "абсурдною". На цьому акцентували у The Washington Post.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок сколихнув саміт лідерів НАТО, розкритикувавши їхню спільну заяву щодо перспектив членства своєї країни, назвавши відсутність у ній конкретних часових рамок "безпрецедентною та абсурдною".

Україна вимагала чіткого графіку членства в НАТО, який включає конкретні кроки та віхи. Але багато країн НАТО обережно ставляться до ризику прямої війни з Росією, і вони шукають спосіб збалансувати надії України з прагматичними розрахунками безпеки.

"Гнівне втручання Зеленського, свідчить про те, що Альянс ще не знайшов способу задовольнити обидві сторони. Дипломати НАТО сподівалися оприлюднити єдину декларацію про перспективи членства України у вівторок як тріумфальний момент перед візитом Зеленського на саміт. Ця різка заява стала останньою авантюрою українського президента, який, не вагаючись, критикував своїх прихильників, щоб отримати більше підтримки для України. Дипломати НАТО говорили на умовах анонімності, що переговорили були напруженими, і заявили, що Зеленський використав цей гнівний коментар, як тактику переговорів.", - пишуть американські журналісти і додають, що конфлікт навколо членства України загрожував затьмарити значну допомогу та підтримку, затверджену у вівторок для боротьби країни з Росією.

Зокрема, як відзначає BBC, дипломати Альянсу визнали, що українська армія стає все більш "оперативно сумісною" та більш "політично інтегрованою" з силами НАТО, і пообіцяли продовжувати підтримувати реформи в українському секторі демократії та безпеки. Дипломати також наголосили на створенні нової Ради Україна - НАТО, яка вперше збирається в середу, що дасть Києву право скликати засідання всього Альянсу.

The New York Times опублікувало комюніке, погоджене всіма 31 країнами НАТО, Альянс заявив, що "майбутнє України в НАТО", і їй буде дозволено приєднатися, коли країни-члени погодяться, що назріли умови, але не запропонував конкретних деталей чи графіку. Країни НАТО пообіцяли продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з Росією та залучати міністрів закордонних справ Альянсу до періодичного перегляду прогресу України на шляху досягнення стандартів НАТО — як у демократизації, так і у військовій інтеграції.

"Це формулювання означає, що думка президента США Байден, який минулого тижня заявив, що "Україна не готова до членства в НАТО" і союзники-однодумці взяли гору над Польщею та країнами Балтії, які хотіли офіційного запрошення України приєднатися до Альянсу, як тільки війна закінчується. Лідери НАТО оприлюднили документ, компромісний продукт після тижнів суперечок", - підсумовують у The New York Times.

У Politico спробували проаналізувати, чому США не готові приймати Україну в НАТО. Там відзначають, що аргументи щодо захисту Україні здаються простими: Росія напала на Україну, коли їй бракувало захисту союзників, і вона ніколи не напала б на країну НАТО.

"Але хоч цей аргумент простий, він непереконливий з кількох причин, - кажуть у Politico. - По-перше, він не враховує, що обіцянки захистити Україну не приносять переваг американській безпеці, а можуть навіть підірвати її. Він також ігнорує те, як відсутність зацікавленості Вашингтона в захисті України — що демонструється його відмовою брати пряму участь у нинішній війні — ускладнить Москві віру в те, що США справді зроблять це в майбутньому. І, нарешті, він відкидає те, як минулі хитрощі Заходу щодо захисту України сприяли рішенню Росії про вторгнення".

Тому у Politico вважають, що розширення гарантій безпеки для України таким чином створить найгірший із усіх сценаріїв: країна може думати, що має захист, хоча насправді його не має, і вона залишиться російською мішенню саме через цей фальшивий захист. Це зробить майбутню війну більш вірогідною, загрожуючи як Україні, так і США.

"Найпростіша причина, через яку США не повинні давати гарантії безпеки, полягає в тому, що вони невиправдано ризиковані. Членство в НАТО чи навіть гарантії безпеки США залежать від загрози вести війну з Росією від імені України. Це означає погрозу розпочати ядерну війну, яка стала б взаємним самогубством для, щонайбільше, периферійних інтересів — і в обмін на цей колосальний ризик США нічого не виграють. Ідея про те, що Росія використає Україну для подальшого нападу на Європу, здебільшого є аргументом для європейців, щоб зміцнити свою оборону, а не для США. Крім того, жахливі результати Росії у війні роблять ідею її нападу на Польщу, не кажучи вже про Західну Європу, майже смішною", - вважають у виданні.

На саміті НАТО проблеми Китаю і Тайваню позаду України

Фото: Колаж Reurets

У CNN зауважують, що присутність чотирьох лідерів Азійсько-Тихоокеанського регіону на саміті НАТО цього тижня свідчить про те, що Україна є не єдиним важливим питанням безпеки на порядку денному європейсько-північноамериканського оборонного альянсу.

Війна в Україні зблизила членів очолюваного США альянсу більше, ніж будь-коли з часів холодної війни, і в понеділок генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підсумував їхнє колективне занепокоєння тим, що те, що відбувається сьогодні в Україні, завтра може статися в Азії.

За його словами, автократичні країни, включаючи Китай, дивилися на дії Росії в Україні та зважували витрати та вигоди від наступальних дій. Відзначаючи, що Альянс залишається "відкритим для конструктивної взаємодії" з Китаєм, він виділив те, що, за його словами, було "поглибленням стратегічного партнерства" між Пекіном і Москвою та їхніми "взаємно підкріплюючими спробами підірвати заснований на правилах міжнародний порядок".

Китай використовує "широкий спектр політичних, економічних і військових інструментів, щоб збільшити свій глобальний відбиток і проектну потужність, залишаючись непрозорим щодо своєї стратегії, намірів і військового нарощування", відзначається в комюніке, яке закликає Пекін "утриматися від будь-яким чином підтримувати військові зусилля Росії".

"Хоча ані Столтенберг, ані спільне комюніке не назвали острів Тайвань, самоврядна демократія є найбільш очевидною точкою порівняння з останніми подіями в Європі, враховуючи, що керівна Комуністична партія Китаю залишається відданою об’єднанню Тайваню з материковою частиною – силою, якщо це необхідно", - кажуть у CNN.