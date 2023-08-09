На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 9 серпня.

Чому контрнаступ повільніший та чому це може стати проблемою для Зеленського в США

Однією з найбільших трагедій України, яка проводить критичний наступ, який поки що не виправдав її власних і західних очікувань, є те, що вона не може сама вирішувати свою долю, пише CNN. Уряд президента Володимира Зеленського залежить від величезного потоку озброєнь США та Заходу. І російський президент Володимир Путін, чиї історичні нав’язливі ідеї та особисті розрахунки на владу втягнули Україну в цю жахливу війну, також матиме велике значення для того, чи вона закінчиться і коли вона закінчиться. Отже, хоча жертви на полі битви вирішать, скільки захоплених територій відновить Україна, на результат війни також впливатимуть зовнішні чинники, зокрема зміна політичних сил у США, Москві та європейських столицях. Наприклад, зупинений наступ і зимова безвихідь мали б особливі наслідки для Сполучених Штатів, оскільки це могло б посилити сумніви щодо підтримки США війни, яка буде перенесена в гострий рік виборів.

Боротьба України – і великі бойові втрати – частково пов’язані з укріпленими, ешелонованими оборонними позиціями, окопами та мінними полями, які Росія збирала місяцями, а також реальністю на полі бою, що атакуючій силі потрібна чисельна перевага над добре окопаними військами. Хоча російські сили були викриті під час свого початкового вторгнення та невдалого наступу на Київ, війна зараз увійшла у важчу стадію для України. Зеленський визнає, що Україна втомилася, але каже, що Росія боїться, пише видання. Але чи вистачить Заходу терпіння дати Україні необхідний час? Відсутність великих проривів проти Росії в найближчі тижні дасть західним політикам мало вибору розглядати ширший політичний контекст війни, навіть якщо кінця не видно.

Фото: GeneralStaff.ua

Крім того, американське видання зазначає, що за кілька тижнів після довгоочікуваного контрнаступу України західні офіційні особи описують дедалі більш тверезі оцінки щодо здатності українських військ повернути значну територію, про що CNN повідомили чотири високопоставлені чиновники США та Заходу, ознайомлені з останніми даними розвідки. Основним викликом для українських сил є триваючі труднощі з проривом багатошарових російських оборонних ліній у східній і південній частинах країни, які позначені десятками тисяч мін і широкою мережею окопів. Українські сили зазнали там приголомшливих втрат, що змусило українське командування стримати деякі підрозділи, щоб перегрупуватися та зменшити втрати.

Зазначається, що США визнають труднощі, з якими стикаються українські сили, хоча зберігають надію на відновлення прогресу. Декілька офіційних осіб заявили, що наближення осені, коли очікується погіршення погодних умов і бойових умов, дає українським силам обмежене вікно для просування вперед. За словами одного з американських посадовців, відсутність прогресу на місцях є однією з причин, чому українські сили частіше завдають ударів на російській території, щоб спробувати продемонструвати вразливість Росії.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав генералу Марку Міллі, що українські війська просуваються крок за кроком, але важкі бої тривають. Ці останні оцінки демонструють помітну зміну оптимізму на початку контрнаступу. За словами офіційних осіб, ці очікування були нереалістичними й зараз сприяють тиску на Україну з боку декого на Заході, щоб почати мирні переговори, включно з розглядом можливості територіальних поступок. Крім того, дехто побоюється, що збільшення розриву між очікуваннями та результатами спровокує гру у звинувачення між українськими офіційними особами та їхніми західними прихильниками, що може створити розбіжності всередині альянсу, який залишився в основному недоторканим протягом майже двох років війни.

Можливо, контрнаступ України просувається повільніше, ніж хотілося б західним лідерам, але новий аналіз британського аналітичного центру показує, що це тому, що ті самі західні лідери рухалися надто повільно, щоб надіслати Україні необхідні танки, бронетехніку та боєприпаси, пише The Times.

В аналізі, опублікованому Королівським об’єднаним інститутом досліджень оборони та безпеки, який вважається одним із провідних аналітичних центрів у сфері оборони та безпеки, зроблено висновок, що західні офіційні особи надто довго вагалися щодо надсилання ключової зброї. У ньому йдеться, що рішення були відкладені, хоча понад рік тому існувало широке розуміння того, що буде потрібно Україні, щоб відкинути російські сили та повернути території на сході та півдні. Ці висновки повторили попередження президента України Володимира Зеленського, які він дав союзникам перед контрнаступом, який почався на початку червня. А старший експерт із сухопутної війни, автор аналізу Джек Уотлінг сказав, що війна в Україні підкреслила значні недоліки у тому, як західні уряди реагують на загрози, що зростають.

Стратегія дикобраза України непосильна для Росії

В одному з блогів The Washington Post автор каже, що поки українська армія йде вперед у дорогому літньому наступі, який ще не приніс прориву, у Києві та Вашингтоні відчувається відчутне розчарування. Можливо, доречно згадати одну з прихованих сильних сторін України. Представники адміністрації Байдена назвали це "стратегією дикобраза". Девід Ігнатіус перефразував опис майбутнього виклику одним чиновником Білого дому в січні 2022 року, за місяць до того, як президент Росії Володимир Путін почав свою повномасштабну атаку: "Як Сполучені Штати та їхні союзники можуть допомогти Україні перетворитися на дикобраза – колючу, уперту націю, яку було б важко перетравити російській армії, що вторглася?".

Фото: GeneralStaff.ua

Що б ви ще не казали про війну в Україні, ця стратегія спрацювала. Україна виявилася абсолютно неперетравною для російських військових. Напад Путіна на Київ у перші місяці був катастрофічним провалом. Дикобраз відтіснив загарбників минулого року в Харкові та Херсоні. І зараз, кілометр за кілометром, Україна повільно просувається на південь і схід. Росія не проковтнула Україну і, мабуть, ніколи не поглине. Мета України тепер змінилася від блокування окупантів до їх вигнання. Але прорвати російські мінні поля було надзвичайно важко – і це коштувало дорогих життів і обладнання. Україна ще може досягти своєї мети перерізати російський коридор до Криму цього року і поставити цей приз під загрозу. Але всього за три місяці осінні дощі, швидше за все, зупинять просування України.

Путін може уявити, що він може перетворити Україну на ще один заморожений конфлікт, якщо затягуватиме бойові дії. Але покоління українців вчиться ненавидіти росіян, а партизанська боротьба триватиме. Мета України полягає в тому, щоб спростувати заяву Росії про анексію та показати, як дорого це обійдеться, сказав один високопоставлений чиновник США. Простий факт полягає в тому, що Росія душить Україну. Проковтнути дикобраза не стане легше, скільки б не тривала війна.

NYT пише, що Чорне море, яке здебільшого ігнорувалося під час війни в Україні, раптово стало котлом військової та геополітичної напруженості. Регіон дуже важливий для Москви, України та Заходу. Російські військові кораблі патрулюють поверхню Чорного моря, запускаючи ракети по українських містах, створюючи фактичну блокаду, погрожуючи будь-якому судну, яке може спробувати його пробити.

Оглядаючи поверхню води, українські морські дрони непомітно несуть вибухівку в бік російських портів і суден, що стає все більшою загрозою в арсеналі Києва. У повітряному просторі вище над міжнародними водами літають літаки та безпілотники НАТО та союзників, які збирають розвідувальні дані, які використовуються для придушення вторгнення Москви, навіть коли Росія заповнює небо власною авіацією.

Чорне море, яке межує з Україною, Росією та трьома країнами НАТО, але часом не помічається під час війни, стає дедалі небезпечнішим котлом військової та геополітичної напруженості після рішення Москви минулого місяця розірвати угоду про безпечне перевезення українського зерна. Віддалене від запеклих боїв на фронті, Чорне море, тим не менше, ставить Росію та країни НАТО в таку близькість, якої немає на інших театрах війни, як-от оборона Києва чи битва за Бахмут, збільшуючи ризик конфронтації.

Чи намагається Китай зупинити війну в Україні?

Китай, безперечно, найважливіший союзник і торговий партнер Росії, є єдиною країною, яка може мати важелі впливу, щоб змусити Володимира Путіна переосмислити свою руйнівну війну в Україні. Поки що президент Сі Цзіньпін відмовлявся використовувати це повноваження; здебільшого він робив зовсім протилежне, викриваючи при цьому лицемірство Пекіна. Так, у лютому Китай запропонував план з 12 частин, нібито спрямований на врегулювання війни, а напередодні вторгнення проголосив про безмежне партнерство з Росією та сприяв агресії Кремля. В березні цьогоріч Сі здійснив триденний державний візит до Путіна. І тільки у квітні, на 14-му місяці повномасштабної війни, президент КНР вперше подзвонив Зеленському. Тому варто відзначити участь Пекіна у переговорах в Саудівській Аравії щодо української формули миру на минулих вихідних.

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Політика Китаю непрозора, пише The Washington Post , але його пріоритети у війні в Україні чіткі, а також суперечливі. Стратегічний альянс країни з Росією базується головним чином на переконанні, що вплив Москви є корисним як противага тому, що вона вважає гегемонією США. Проте китайські лідери також налаштовані не розглядати їх як тих, хто заохочує агресію Москви, пам’ятаючи, що вона грає особливо погано в Європі, ключовому торговому партнері.

Проблема з позицією Пекіна полягає в тому, що його дії говорять голосніше, ніж його слова. Щобільше, відмовившись критикувати вторгнення пана Путіна та сприяючи законним інтересам безпеки та занепокоєнню усіх країн, Китай підтримав фальшивий наратив Росії про жертви. Правда полягає в тому, що Путін є агресором, який розв'язав незаконну війну. Якщо Китай хоче відігравати конструктивну роль у просуванні миру, він повинен зробити більше, ніж відвідати наступну конференцію, скликану Україною. Крім цього, світ продовжуватиме бачити, як Китай маневрує тим, чим він був – димовою завісою, щоб приховати можливість невиправданої війни.