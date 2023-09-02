Чтиво для дорослих, що в наших руках і рецепти з аніме - 5 книг, де руйнуються міфи

Юрій Клименко, Олександр Потєхін. Геополітика проти безпеки: союзницьке стримування агресії в Європі ХХ – початку ХХІ ст.

Головна ідея цієї книги – довести, що старе правило про різницю між вуличною бійкою і поєдинком на рингу досі залишається актуальним. І що ботани (мирні народи) мають вживати проти гопників (варварів-агресорів) якісь інші дії, ніж "цивілізований" спротив. Тож у книжці Юрія Клименка та Олександра Потєхіна "Геополітика проти безпеки: союзницьке стримування агресії в Європі ХХ – початку ХХІ ст." (К.: Дух і Літера) нам нагадують, як у "Кінці історії" Фукуями центральною дійовою особою світової політики та економіки постав особливий вид - людина давоська – раціональний громадянин світу, технократ з економічним мисленням, а на думку його опонентів повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбулося через те, що "Путін не поважає людину давоську. Він думає: людина давоська слабка, а він сильний. Людині давоській не вистачає сміливості захищати те, що вона має за своє. Путін вважає, що людина давоська мало за що варта пролити власну кров". Натомість у цій книзі вперше в світовій історіографії та політології зроблено спробу висвітлити з позицій інституційного лібералізму досвід створення та функціонування військово-політичних союзів, визначити їхній вплив на європейську безпеку ХХ – початку ХХІ століття. Оцінюючи здатність союзів стабілізувати міжнародну ситуацію шляхом збройного стримування агресора, автори дискутують з прихильниками геополітики та спорідненого з нею політичного реалізму. До речі, щодо згаданого Фукуями. "Вторгнення Росії в Україну передвіщає ще більше безладу і насильства, - нагадує він. - Якщо Путін приведе Росію до катастрофи - військового та економічного провалу, залишиться шанс знову засвоїти ліберальний урок про те, що не обмежена законом влада. веде до національної катастрофи, і відродити ідеали вільного та демократичного світу". Тобто знову всі на ринг?



Ха-Джун Чанґ. Погані самаряни. Міф про вільну торгівлю та невідома історія капіталізму



"Книга для дорослих, але не еротична, а економічна", - зауважує щодо цієї книжки Володимир В'ятрович. Тож у дослідженні професор Кембриджу Ха-Джун Чанґа "Погані самаряни. Міф про вільну торгівлю та невідома історія капіталізму" (К.: Наш Формат) перед нами розкривається справжня історія становлення клубу багатих країн - жорстка битва імперій та колоній за економічний суверенітет, технології, власну промисловість і ринки збуту. При цьому були і військовий примус до нерівноправних договорів та скасування ввізних мит, і заборона колоніям обробляти власну сировину, і безсоромний протекціонізм багатих країн, і крадіжка патентів та технологій. Тобто часи колоніалізму минули, але цинізм у міжнародній економіці не зник. Такі міжнародні організації, як МВФ, Світовий банк і СОТ, - свідомо чи ні - продовжують наполегливо радити бідним країнам беззастережно відкривати ринки, скасовувати ввізні мита й не розвивати власної промисловості. Раніше такі поради підкріплювали гарматними пострілами, тепер - неоліберальною економічною теорією. Тож не дивно, що автор безліччю історичних прикладів доводить, що увійти до клубу багатих країн - це значить жорстко захищати національні інтереси, не приймати на віру поради багатих країн, жертвувати короткостроковими споживацькими вигодами заради розбудови власної промисловості. І головне - не боятися взяти власну долю у власні руки. Спитаймося, як це стосується України? "Україна потребує націоналізму, - підказує вищезгаданий В’ятрович. - Нині для перемоги у війні, бо він - найкращий антидот від отрути російського імперіалізму. Націоналізм єднає українців, довкола того унікального в нашій культурі та історії, що хоче знищити ворог, щоб зруйнувати нашу державу і націю. Націоналізм спонукає нинішнє покоління українців бути готовим до жертв (ресурсів, часу, здоровʼя чи навіть життя) заради майбутніх поколінь. Але Україна потребуватиме націоналізму і для відбудови після війни. Тому, що він про доросле розуміння реальності, де сильна і впливова у світі українська держава потрібна лише нам".



Сергій Корсунський. Як нації відновлюються: досвід Східної Азії

Ця книжка так само важлива для нашого майбуття. Можна сказати, що дослідження Сергія Корсунського "Як нації відновлюються: досвід Східної Азії" (Х.: Віват) взагалі схоже на план з відродження. Автор нагадує, що війни змінюють світ: спричиняють розпад імперій і трансформацію альянсів, виявляють природу глобальних соціально-політичних систем. Так само нині ми стаємо свідками краху останньої з імперій, чи не найбезглуздішої з них, хай яка офіційна назва цієї держави, - Російської. Ідеться про остаточне звільнення України від колоніального своєю суттю ярма. Попереду - відновлення: повоєнна відбудова та модернізація зруйнованої інфраструктури, створення сучасних промислових виробництв, оновлення соціально-гуманітарної сфери. Проблем, що їх українцям належить розв’язати після перемоги, чимало. Проте, як доводить автор, досвід Японії, Республіки Кореї, Китаю та Вєтнаму, які повставали й відновлювались після стихійних лих і руйнівних воєн, свідчить: шлях від війни до стійкого миру та порядку можна подолати, якщо нація єдина, а плани відновлення розроблені з урахуванням найкращих світових практик. Країни Східної Азії, з їхньою складною історією та бурхливим сьогоденням, уже проклали дорогу. Таким чином, у цій книжці нам розкажуть, як держави підіймалися, відроджувались і ставали рушійною силою світової економічної системи, і це досвід, вартий вивчення. "Досвід відбудови країн Африки й Азії, що постраждали від війн у другій половині ХХ століття, - констатує автор, - свідчить також, що просто сформулювати потреби у відбудові не досить, важливо також визначити оптимальну послідовність дій щодо відбудови, тобто чітко визначити, що саме треба або не треба робити в конкретний момент часу, синхронізувати масштабні проєкти відбудови, оптимально розподілити ресурси".



Юстейн Ґордер. Нині світ у наших руках. Філософія життя

Ця книжка нагадує історію про листи з тюрми батька Індіри Ганді до своєї дочки. Згодом вони були опубліковані окремим виданням, ставши своєрідним підручником світової історії та культури. Проте, "Нині світ у наших руках. Філософія життя" Юстейна Ґордера не про історію. Хоча, принцип викладу важливих речей доступним способом несамохіть нагадує про індійського предтечу. "Я повинен вам дещо розповісти, а також хочу познайомити вас із низкою поглядів, - розпочинається ця оповідь. - Ідеться про погляди на життя, людську цивілізацію і наш власний крихкий світ у Всесвіті. Сподіваюся, все це вдасться подати як більш-менш пов'язані роздуми. Однак водночас намагатимуся зосередитися на одній конкретній темі за раз. Також у процесі я ставитиму вам запитання. На деякі з них я і сам не знаю відповіді, але на багато інших ви колись зможете відповісти, якщо читатимете (і перечитуватимете!) цей лист наприкінці століття". Таким чином, у форматі літературної розповіді автор висвітлює свою концепцію філософії життя сучасної людини з її великими можливостями та чималими викликами, з її діяльною і креативною уявою, здатною продукувати цивілізаційні блага, і водночас – множити побоювання та тривоги про завтрашній день. Норвезький письменник (до речі, автор роману "Світ Софії") із притаманною йому легкістю дає прості та чесні відповіді на складні вічні запитання, пов’язані зі спробами зрозуміти світ, появу земної цивілізації, таїну природи, які він органічно переплітає з роздумами про релігію, життя, любов і смерть. І найскладнішим для автора є питання: чи зуміємо ми, тут і тепер, подбати про майбутнє нашої планети?



Діана Олт. Рецепти з аніме. Їжа ваших улюблених персонажів: від бенто до якісоби

Історії книговидання добре відома традиція публікувати рецепти страв з меню улюблених героїв. Свого часу вже побачили світ оповіді про кулінарні подробиці з роману "Три мушкетери", кабінетні пригоди Шерлока Голмса, навіть вибагливу гастрономію школи, де вчився Гаррі Поттер з її "делікатесами" на зразок цукерок зі смаком вушної сірки. Так само книга "Рецепти з аніме. Їжа ваших улюблених персонажів: від бенто до якісоби" Діани Олт (К.: Mal’opus) навчить готувати смачні страви, що присутні в понад 500 ваших улюблених аніме. Адже мало того, що японська анімація має блискучий дизайн, виразних персонажів і захопливі сюжети, вона ще й завжди переповнена апетитною їжею, яку художники старанно вимальовують. Наприклад, чи бажали ви колись разом з улюбленими персонажами скуштувати кольорові данґо, гарячий рамен чи пухкенькі мочі? І не вірте тому, хто каже, що разом із такою кулінарною книгою, як-от оця, не можна легко втілите ці бажання. Справді, чому ні? Таким чином, нам пропонують вирушити в гастротур популярними аніме-тайтлами, дізнатися, чим ласують улюблені персонажі та навчитися готувати ці страви вдома. Книга зокрема містить такі рецепти: "Темпура з "Клинок, який знищує демонів", місо-рамен чашу з "Наруто", рисову кашу з "Принцеса Мононоке", оніґірі з "Кошик фруктів", таякі з "Моя Академія Героїв", ханамі данґо з "Кланнад" та багато інших.