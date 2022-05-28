Чубайса після втечі з посади радника Путіна звинуватили у розкраданні мільярдів
Російські силовики перевіряють інформацію про наявність у колишнього радника президента РФ Володимира Путіна Анатолія Чубайса таємних мільярдних рахунків у валюті
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За даними джерел, силовики у Росії перевіряють інформацію про наявність у колишнього голови "Роснано" та радника Путіна прихованих рахунків, які він може мати у європейських банках. Співрозмовник пропагандистської агенції ТАСС зазначив, що сума валюти на них може сягати кількох мільярдів. У РФ підозрюють, що ці кошти могли бути накопичені незаконним шляхом.
23 березня стало відомо, що Чубайс пішов з посади радника Путіна та виїхав з Росії. Пізніше у Кремлі підтвердили, що Чубайс звільнився за власним бажанням. Він також залишив раду директорів промислово-фінансової групи "Система" та вийшов зі складу ради директорів компанії "Електрозавод".
Джерела в оточенні Чубайса повідомляли, що він перебуває в Італії та не планує повертатися до Росії.
За даними РБК, новий голова "Роснано" Сергій Куликов попросив Генпрокуратуру провести перевірку роботи компанії за 2010-2020 роки, коли її очолював Анатолій Чубайс. У своєму листі він повідомив що внаслідок його діяльності збитки компанії могли сягнути 28 млрд руб.
- 23 березня стало відомо, що Анатолій Чубайс подав у відставку з посади радника Володимира Путіна та виїхав з Росії.
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