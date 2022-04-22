Дані ООН про загиблих цивільних в Україні внаслідок російського вторгнення далекі від реальності — жертв набагато більше, — правозахисниця

Про це вона сказала в етері Еспресо.



Правозахисниця зазначила, що рахунок загиблих цивільних в Україні внаслідок російського вторгнення веде Управління Верховного комісара ООН з прав людини.



"Нещодавно ми, як організація "Євромайдан SOS", зробили звернення та закликали їх негайно змінити формат подачі даних. Вони здійснюються дистанційний моніторинг, вони не присутні в зонах бойових дій та на окупованих територіях, тож їхні дані стосовно загиблих далекі від реальності", – сказала вона.



Також експертка зауважила стосовно конкретних прикладів неточності підрахунків: "ООН подала дані, що від 15 березня до 15 квітня кількість загиблих збільшилась на 900 людей. Проте лише на одній Київщині після 31 березня знайшли понад 900 тіл цивільного населення".



Мітвійчук додала, що експерти ООН повинні повернутись в зони активних бойових дій та працювати пліч-о-пліч з українськими експертами, адже на дані ООН зважають уряди всіх країн.



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb