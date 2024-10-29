ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо особливості процедури списання військового майна
Верховна Рада України у вівторок, 29 жовтня, у першому читанні підтримала законопроєкт №12067 щодо особливості процедури списання військового майна
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За законопроєкт з пропозицією доповнити Статтю 4 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" положенням, яке надає право в умовах воєнного стану здійснювати списання певних видів військової техніки у винятковому порядку, проголосували 269 депутатів.
Серед основних змін - надання права на списання Командувачу виду ЗСУ (роду військ або оперативного командування), начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту за погодженням із Головнокомандувачем ЗСУ.
Серед видів техніки, яку пропонують списувати:
- усі безпілотні літальні апарати
- безпілотні авіаційні комплекси
- безпілотні наземні (роботизовані) комплекси
- безпілотні водні (плаваючі) комплекси або системи
- наземна техніка радіоелектронної боротьби
"Умови списання – списання проводиться у випадках, коли техніка була використана з початку дії воєнного стану і не була списана іншим способом на момент прийняття рішення", - пояснив Железняк.
- Раніше Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про запровадження спрощеної процедури списання військово-медичного майна, а саме аптечок, сумок та наплічників під час ведення бойових дій.
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