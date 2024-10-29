ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо особливості процедури списання військового майна

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт з пропозицією доповнити Статтю 4 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" положенням, яке надає право в умовах воєнного стану здійснювати списання певних видів військової техніки у винятковому порядку, проголосували 269 депутатів.

Серед основних змін - надання права на списання Командувачу виду ЗСУ (роду військ або оперативного командування), начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту за погодженням із Головнокомандувачем ЗСУ.

Серед видів техніки, яку пропонують списувати:

усі безпілотні літальні апарати

безпілотні авіаційні комплекси

безпілотні наземні (роботизовані) комплекси

безпілотні водні (плаваючі) комплекси або системи

наземна техніка радіоелектронної боротьби

"Умови списання – списання проводиться у випадках, коли техніка була використана з початку дії воєнного стану і не була списана іншим способом на момент прийняття рішення", - пояснив Железняк.