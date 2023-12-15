Міноборони затвердило спрощену процедуру списання аптечок: як працюватиме механізм

Про це інформує пресслужба оборонного відомства.

Як розповіли у Міноборони, раніше аптечки, сумки та наплічники вважались інвентарним майном, тому процедура їх списання була ускладненою, а часто - нездійсненною. Через це військові частини не могли замовити нові аптечки, оскільки за документами вони були повністю укомплектовані.

"Відсутність дієвої системи списання медичного майна була величезною проблемою, її подолання давно на часі.

Військові частини раніше не могли швидко списати використані аптечки і отримати нові: процес тривав місяцями і передбачав 20 етапів. Після нашої реформи лишається шість етапів і три документи, які можна зробити дуже оперативно", - зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Відтак, для того, щоб списати військове медичне майно потрібно усно або письмово повідомити командира підрозділу про втрату, знищення, набуття непридатного стану або використання за призначенням аптечки, сумки чи наплічника. Після звернення військового, командир має скласти рапорт і додати до нього витяг з журналу бойових дій або підсумкового бойового донесення.

"Ці документи подаються командиру частини, який призначає комісію, що формує акт списання (Додаток 4 до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту (пункт 5 розділу І), після чого командир частини підписує акт, а фінансова служба списує зазначене медичне майно", - додали в Міноборони.

Фото: Міноборони